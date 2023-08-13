رصد تقرير حكومى أسباب ارتفاع أسعار الدواجن فى محافظة الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وكذلك أسعار خامات الأعلاف المستوردة، إلى جانب إيقاف استيراد بعض مكوناتها من بعض الدول بعد اندلاع الحروب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى عدم ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
تقرير حكومى يرصد أهم مشكلات الثروة الداجنة فى الإسكندرية
المحافظة لديها 528 مزرعة
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