وليد بدر أمينا عاما للاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية بداية من يناير

قرر مجلس ادارة الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، تكليف وليد بدر، رئيس شركة إيجي مار للملاحة، لشغل منصب أمين عام الاتحاد بداية من يناير المقبل ، جاء ذلك خلال عقد اجتماع مجلس ادارة الاتحاد خلال جلسته الاخيرة خلال الاسبوع الماضي.

يذكر أن الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، كان قد عقد انتخاباته نهاية سبتمبر الماضي لدورة جديدة تبدأ من يناير المقبل.

وأسفرت تلك الانتخابات عن اختيار محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، رئيسا لاتحاد غرف الملاحة العربية، خلفا للواء محمود حاتم القاضي الذي شغل هذا المنصب لسنوات طويله، و انتخاب ايلي زخور نائبا للرئيس و المهندس مدحت القاضي نائبا للرئيس عن دولة المقر.

يذكر أن الإجتماع التأسيسى للإتحاد عقد فى مدينة الإسكندرية 24 يوليو 2002 بحضور الأعضاء المؤسسين للإتحاد الذين يمثلوا غرف الملاحة المصرية ( الإسكندرية – دمياط – بور سعيد – السويس و البحر الأحمر ) و غرفة الملاحة الدولية ببيروت ( لبنان ) و غرفة الــمــلاحــة الــيمــنية بـالحديدة و غرفة الملاحة اليمنية بعدن ( اليمن ) و نقابة الوكلاء الملاحيين بالمملكة الأردنية الهاشمية, وذلك بحضور الدكتور أحمد أحمد جويلى أمين عام مجلس الوحدة الإقتصادية العربية و مــنــدوب عــن الــسـيد وزير الـنقل المصرى و مندوب عن السيد محافظ الإسكندرية و ممثلين لسفراء الدول المؤسسة للإتحاد و جميع المهتمين بنشاط النقل البحرى و الشركات الملاحية ووسائل الإعلام .

حيث تم الإعلان عن إنشاء الإتحاد ليكون تحت اسم الإتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية و مقره الدائم مدينة الإسكندرية و التوقيع على النظام الأساسى له و إنتخاب مجلس إدارة الإتحاد و الأمين العام للإتحاد.