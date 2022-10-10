وزير الري يجري تغييرات في مناصب قيادية بالوزارة (مستند)

أصدر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، قرارا بتنفيذ تغييرات في قيادات الوزارة يتم تنفيذها بدءا من غدا ” الثلاثاء ” .

ونص القرار الذي حصلت ” المال ” على نسخة منه، ويحمل رقم 299 لسنة 2022، بأن يتم انتداب المهندس السيد علي شلبي رئيس قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء بديوان عام الوزارة، وإنهاء عمله من منصب رئيس مصلحة الري، ليكلف بعمل استشاري قطاع بمصلحة الري.

كما يتم انتداب المهندس علي عبدالمجيد منوفي رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، للعمل رئيسا لمصلحة الري.

كما تم إنهاء ندب المهندس ايمن عبدالسلام شديد رئيس الادارة المركزية لإقليم ري وسط الدلتا بمصلحة الري، من العمل رئيسا للادارة المركزية للأملاك بديوان عام الوزارة وكذا من الاشراف على الادارات العامة للأملاك بكافة الجهات بالوزارة، ويكلف للقيام بعمل رئيسا لمجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمساحة.

كما تم إنهاء ندب المهندس أحمد عبدالعزيز مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والري بالمحافظات من العمل مدير عام الإدارة العامة للاملاك بمصلحة الري، ويكلف للقيام بعمل رئيس الادارة المركزية للأملاك بديوان عام الوزارة ويقوم بالإشراف على الإدارات العامة للأملاك بكافة الجهات بالوزارة.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، أصدرت وزارة الموارد المائية والري، حركة تعيينات وتجديدات لعدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة، لها خاصة هيئة حماية الشواطئ وهيئة الصرف، وذلك بناءً على توجيهات من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وذلك منذ أمس 15 سبتمبر الماضي، ضمن سلسلة من حركة الترقيات التي تقوم بها الوزارة على مختلف الاصعدة.

وجاءت هذه القرارات ضمن قرارات وزارية رقم 276 لسنة 2022 بوزارة الري، لتجديد تعيين عدد من الوظائف القيادية بالوزارة وهم جمال إمام مدير عام الادارة العامة لشئون العاملين بالهيئة العامة لمشروعات الصرف، والمكلف للقيام بعمل رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية بقطاع شئون مياه النيل بديوان عام الوزارة.

كما تم تجديد تعيين كمال محمد مدير عام الادارة العامة للشئون الزراعية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، وجيهان حسن مدير عام الادارة العامة لمحطات وطلمبات الوادي الجديد بالخارجية، ومحمد عبدالعزيز مدير عام الادارة العامة للمواردة المائية والري بشمال غرب سيناء بقطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء بدوان عام الوزارة، والمنتدب للعمل مدير عام الادارة العامة لصيانة صرف الشرقية.

وتم تجديد تعيين علاء محمد حسن مدير عام الادارة العامة لصيانة الصرف بالهيئة العامة لمشروعات الصرف، والمهندس محمد ثابت مير عام الادارة العامة للتدريب بمصلحة الميكانيكا والكهرباء.

وتم تعيين كمال الجمل مدير عام الادارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بمصلحة الري ليكون رئيسا للادارة المركزية للموارد المائية والري بقنا والأقصر بديوان عام الوزارة، وكذا تعيين محمد أيوب، كمدير عام الادارة العتامة للموارد المائية والري بالبحيرة بمصلحة الري.