نهال بلبع: متابعة مستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة استمرار الأعمال بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تعد مشروعا قوميا عملاقا يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات، إذ تعد المبادرة مشروع القرن لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

وأشارت إلى أن المحافظة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، مؤكدة أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 3915 مشروع فى شتى القطاعات بمراكز ( دمنهور – كفر الدوار – أبو حمص – حوش عيسى – أبو المطامير – وادي النطرون ) بإجمالي 42 وحدة قروية وأكثر من3967 تابع.

كما أكدت حرصها على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” للوقوف على سير وانتظام العمل بكافة المشروعات.

وتتم متابعة عدد من المشروعات الجارية ضمن المبادرة بمركز أبو المطامير ومنها أعمال إنشاء نقطة إطفاء و محطة رفع الصرف الصحي ومركز تنمية وحدة الأسرة بكوم الفرج و محطة الصرف الصحي و سوق الخضر و محطة معالجة بقرية الصديق ومجمع خدمات النمرية ومركز شباب الغيتة و الوحدة البيطرية بقرية الشعراوى و محطة رفع الصرف الصحى بقرية طه حسين .

كانت نائب محافظ البحيرة قد أكدت من قبل استمرار تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة دمنهور حيث تتواجد اليوم بميدان جلال قريطم من الساعه 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة و لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين .

وسيتم خلالها تقديم العديد من الخدمات من خلال المركز التكنولوجي المتنقل ، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع و تراخيص المحال العامة و تراخيص الاشغالات و الإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

يأتى ذلك فى إطار تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تابعة لوزارة التنمية المحلية.

جدير بالذكر انه تم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة دمنهور اعتباراً من 1 نوفمبر و تستمر حتى 16 نوفمبر الجاري و سيتم توافرها خلال يومى 9 و 12نوفمبر أمام المستشفى العام بالإضافة لتوافرها يومى 13و 14بجوار موقف دمنهور و يومى 15و 16 امام حديقة اللوتس بأبو الريش.

كما قامت اليوم محافظة البحيرة بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

وقامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات اشغال مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق أسفرت عن رفع 563 حالة اشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 263 حالة بدمنهور، 150حالة بالمحمودية و150حالة بأبو حمص و كذا تحرير 30 محضر اشغال طريق .

وأكدت نائب المحافظ ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.