نهال بلبع: «حياة كريمة» نفذت 8868 مشروعا بشتى قطاعات محافظة البحيرة

كشفت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة شهدت اهتماما بالغا لتنفيذ مبادرة “حياة كريمة” يتم خلالها تنفيذ 8868 مشروع فى شتى القطاعات بـ 6 مراكز بالمرحلة الأولى (دمنهور – كفر الدوار – أبو حمص – حوش عيسى – أبو المطامير – وادي النطرون) بإجمالي 42 قرية رئيسية و238 وحدة قروية و3963 تابع، بلغت المساحة المستهدفة 4569 كم ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة بإجمالي 50% من إجمالي سكان المحافظة.

تضمنت 1498 مشروع الشعبة الهندسية و1432 مشروع خطط استثمارية عبارة عن ( 290 مدرسة – 1142 هيئات ومديريات ) وكذا تأهيل 5929 منزل و9 مجمعات سكن كريم.

فكانت ولا تزال جهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن البحراوي ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية، إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق، وتحقيق طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية إحتياجاتهم حيث يعد ما تم ضخه من إستثمارات وتمويل ودعم للمحافظة خلال تلك الفترة لم يتحقق عبر عقود من الزمان وهو ما يؤكد أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية على أرض البحيرة.