مميش : النقل البحرى صناعة تلعب دورا كبيرا فى الاقتصاد العالمى

قال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية ، إن النقل البحري صناعة واحترافية ويلعب دورا كبيرا في الافتصاد العالمى.

وأضاف خلال مشاركته فى فاعليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات “مارلوج 12” الذى انطلق بمشاركة لفيف من الكيانات والشخصيات البحرية الدولي، أن مصر دولة مائية بامتياز ، ولديها نحو ثلاثة آلاف كيلو موزعة على البحرين الأبيض والأحمر ونهر النيل، لافتاً إلى أن كل ثروات مصر مرتبطة بالبحر الذي يلعب دورا كبيراً في حياة مصر والمصريين.



وأشار مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية ، إلي أن النقل البحرى صناعة متقدمة وقناة السويس مثال ونموذج لصناعة النقل البحري.

وقال “مميش” نمتلك القدرة علي تطوير صناعة النقل البحري ، وبكل أمانة فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي الفكرة وأصر علي تنفيذها في سنة واحدة بدلا من 3 سنوات في إشارة إلي مشروع قناة السويس الجديدة.

وأعرب مميش عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم الجهود لتطوير وتحسين صناعة النقل البحري بما يتناسب مع حجم التحديات التي يشهدها العالم.