محكمة بورسعيد الجزئية تعرض السفينة أروينتال للبيع بسعر 3 ملايين جنيه الثلاثاء المقبل

حددت محكمة بورسعيد الجزئية الثلاثاء المقبل موعدا لجلسة مزاد بيع السفينة أورينتال والتي تم إجراء أكثر جلسة خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا لمصادر مطلعة بين شركات الصناعات المعدنية، والتي تم تراكيها منذ 2016 .

وحددت محكمة بورسعيد الجزئية سعر بيع السفينة ليصل إلى 3 ملايين جنيه، على أن يقوم من فاز بالمزاد بدفع خمس الثمن فور ترسية المزايدة على شركته.

وكانت قد قام قسم الإنقاذ البحري التابع لترسانة بورسعيد البحرية في إنقاذ السفينة “أورينتال” المتراكبة علي أحد أرصفة حوض حسين بميناء بورسعيد من الغرق وذلك منذ 2016.

وأفاد قسم تحركات بورسعيد وقتها بتعرض السفينة أورينتال والتي تعد إحدى سفن البضائع القديمة المتراكية علي أحد أرصفة حوض حسين بميناء بورسعيد للغرق إثر تسرب المياه إلي عنابرها الداخلية.

وعلي الفور أصدر المهندس حسن زغدان رئيس الترسانة وقتها تعليماته إلي قسم الإنقاذ البحري التابع لهيئة قناة السويس بالتعامل بجدية وسرعة مع السفينة منعا لسقوطها أسفل مياه القناة، وقد توجهت علي الفور فرق الإنقاذ والغطاسين واللنش “منقذ/2” المجهز بمعدات الغوص والإنقاذ المتطورة إلي موقع السفينة للتعامل مع الحادث، حيث وجدت السفينة مائلة بشدة جهة اليسار ما يقرب من 30 درجة مما تسبب في سقوط كورتتها الرئيسية أسفل مستوي سطح المياه وتسربت المياه إلي غرفة الماكينات وعنبر البضاعة وصهاريج اتزان السفينة.

وقامت فرق الطوارئ والإنقاذ بإنزال الطلمبات الغاطسة المحمولة داخل عنابر وصهاريج السفينة والبدء الفوري في سحب المياه المتسربة، وتمت السيطرة علي السفينة بالكامل حتى قامت ترسانة بورسعيد البحرية بدفع الرافعة البحرية إنقاذ/2 حمولة 500 طن المتخصصة في مثل هذا النوع من الحوادث البحرية إلي موقع غرق السفينة، حيث قام الغطاسين بإمرار وايرات رفع السفينة الصلب أسفل مؤخرتها ورفعها حتى وصول سطحها اعلي مستوي مياه البحر واستكمال سحب المياه المتسربة من السفينة.

وقامت فرق الإنقاذ بالتفتيش داخل عنابر وصهاريج السفينة علي أماكن تسريب المياه وتم حصر عطبها وتأمينها تأمينا تاما، تمهيدا لسحبها في منطقة أكثر أمانا.