محافظة دمياط تطرح شاطئين على مساحة 45 ألف م2 لمدة 10 سنوات

طرحت محافظة دمياط شاطئين على مساحة 45 ألف متر مربع على شركات السياحة لمدة 10 سنوات، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستغلال أصولها.

وحسب مصادر بديوان محافظة دمياط، فان الشاطئ الأول هو شاطئ النخيل بمدينة رأس البر بمساحة 28 ألف متر مربع، بينما الشاطئ الثاني هو شاطئ العائلات بمدينة رأس البر بمساحة 17 ألف متر مربع.

وحددت محافظة دمياط تأمين الدخول للمزايدة بنحو 400 ألف جنيه، بواقع 200 ألف جنيه لكل شاطئ، على أن يتم عقد المزايدة يوم 16 مايو الجاري.

وذكر المصدر، أنه نظرا لأهمية موقع شاطئ النخيل بمدينة رأس البر وموقعة المتميز، لذا تسعى الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بمدينة رأس البر لطرح الشاطئ على المستثمرين المتخصصين لتطوير تلك الشواطئ واقامة منشآت ترفيهية خفيفة ومتعددة الأغراض.

وحسب بيانات المزايدة، فان الشواطئ المطروحة تطل على البحر المتوسط مباشرة في نهاية امتداد شارع النخيل أمام قرية رأس البر، ومستهدف ان يتم انشاء منطقة مطاعم بها ومنطقة العاب أطفال، بالاضافة الى منطقة العاب مائية ” اكوا بارك وذلك طبقا لاشتراطات كراسة الشروط.

كما يلتزم من يرسو عليه المزاد بعمل تطوير الشاطئ وتقديم التصميمات والرسومات الهندسية للمبانئ والمنشآت التي ستقام بالموقع للجهة الادارية لاعتمادها خلال شهر من تاريخ ترسية المزاد عليه، كما يلتزم بعمل التشطيبات والتجهيزات اللازمة للمنشأة والصيانة الدورية لها بما يحافظ عليها واجراء أي تحسينات يكون من شأنها الحفاظ على المنشأة ويشترط أن يقدم للوحدة المحلية طلبا متضمنا أعمال الصيانة أو التحسينات التي سوف يقوم بتنفيذها ولا يشرع بالتنفيذ الا بعد موافقة كتابية من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

واشترطت المحافظة أن يتم سداد القيمة التعاقدية بزيادة سنوية قدرها 10% من القيمة الايجارية.

يعد مصيف رأس البر بمحافظة دمياط، واحدا من أقدم وأشهر المصايف التى عرفتها مصر يستقبل الآلاف من المصيفين ورواد المصيف خلال أشهر الصيف من كل عام.

ويتميز المصيف بطبيعة جغرافية خاصة، حيث يمتد المصيف على ساحل البحر الأبيض المتوسط أقصى شمال مصر وهو على شكل مثلث رأسه تقع في منطقة اللسان الشهيرة حيث التقاء البحر والنهر.

وتضم رأس البر عدة شواطئ أشهرها شاطئ 101،98،77،63،55،33 وشاطئ المديرية والمنطقة الأولى وشاطئ النخيل وهى جميعها شواطئ مجانية متاحة أمام المصطافين.

ويتميز مصيف رأس البر بوجود ما يقرب من 11 سوقا عموميا أشهرها سوق 33 -63-89-101، وسوق مدينة العرائس والسوق العمومى، بخلاف شارع النيل الشهير وهو عبارة عن عدد كبير من المحال التجارية، ويضم المصيف العديد من المطاعم والكافتيريات والمحال التجارية، كما يوجد بها حوالى 15 مسجدا كبيرا، وكنيستي العذراء وكنيسة مارى جرجس، كما تضم رأس البر ما يقرب 11 حديقة عامة مجانية.

يستعد المصيف كل عام لاستقبال رواده منذ مطلع شهر يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر من كل عام ويوجد على الشاطئ 33 برج إنقاذ 130 منقذا و5 تمركزات لسيارات الإسعاف 5 مراكز تجميع الأطفال التائهين، ويشهد المصيف إقبالا كبيرا من الرواد خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام وتزداد نسبة الإشغال بالفنادق والعشش وكذلك يزداد إقبال رواد اليوم الواحد.