كامل الوزير يصدر قرارا بتعيين اللواء عبد المطلب المتولي رئيسا لـ«القابضة للنقل»

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل قرارا بتولي اللواء عبد المطلب المتولى لرئاسة القابضة للنقل البحرى والبرى، وذلك خلفا للواء صلاح حلمى.

ونص القرار الذي أصدره وزير النقل رقم 393 لسنة 2022، أنه من المقرر أن يعرض القرار في أقرب جمعية عامة عادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

يذكر أن اللواء عبد المطلب المتولى عبده خضر، عضو متفرغ لشؤون النقل البري بمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، كما يتمتع بخبرة واسعة في المجالات المتعلقة بأعمال النقل ومنها التخطيط والتأهيل والتدريب والصيانة والإصلاح ومتابعة التشغيل ورفع الكفاءة والتدبير، وكان قد شغل سابقًا عدة مناصب أبرزها، رئيس مجلس إدارة شركة النيل الوطنية للنقل النهري، ومدير جهاز النقل العام للقوات المسلحة.

يشار إلى أن اللواء عبد المطلب خضر حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، فضلا عن ماجستير العلوم العسكرية (كلية القادة والأركان)، وزمالة كلية الحرب العليا (أكاديمية ناصر العسكرية العليا).

والشركة القابضة للنقل البحري والبري، هي شركة قابضة مساهمة مصرية تأسست بقانون شركات قطاع القطاع العام رقم 203 لسنة 1991، وتمتلك 15 شركة تابعة، تعمل في مجالي النقل البحري (تداول الحاويات والتوكيلات الملاحية) والنقل البري.