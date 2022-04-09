كشف تقرير لقطاع النقل البحري ” المشرف على الموانئ المصرية ” عن وصول عدد سفن الأسطول الوطني حتى نهاية عام 2021 إلى قرابة 118 سفينة بحمولة تصل إلى 1.5 مليون طن، كما وصلت الموانئ البحرية المصرية الى 54 ميناء منها 15 ميناء تجاري و39 ميناء تخصصي خلال العام الماضي 2021.

وذكر التقرير الذي صدر عن قطاع النقل البحري واطلعت عليه ” المال ” ، أن مصر أصبحت تمتلك 23 مارينا سياحي منها 9 مراين على ساحل البحر المتوسط، و14 مارينا على البحر الأحمر.

وأوضح التقرير أن أقصى عمق ملاحي بالموانئ المصرية خلال العام الماضي بعد أعمال التعميق التي تمت خلال العام الماضي، وصلت إلى 20 مترا بميناء الدخيلة، وميناء شرق بورسعيد ليصل الغاطس بها 19 مترا، فيما وصل غاطس ميناء السخنة الى 17 مترا.

وأوضح التقرير أن عدد العاملين بنشاط النقل البحري خاصة هيئات الموانئ البحرية التابعة لوزارة النقل حوالي 9071 عامل.

كما بلغ إجمالي الجوازات البحرية السارية والمميكنة الصادرة من الهيئة المصرية للسلامة البحرية حتى نهاية العام الماضي 2021 قرابة 16 ألف جواز سفر بواقع 6 ألآف جواز بحري لاصحاب الشهادات الأهلية ( ربان ، وضابط بحري ، ومهندس بحري ، وحوالي 10 ألآف جواز بحرية للشهادات الغير أهلية.

وأكد قططاع النقل البحري أن إجمالي عدد السفن المترددة خلال العام الماضي قرابة 11592 سفينة بزيادة 2% عن العام قبل الماضي 2020 ، فيما بلغت حجم الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية خلال العام الماضي 7.2 مليون حاوية بانخفاض قدره 4% .

وكشف قطاع النقل البحري عن وصول حجم البضائع خلال العام الماضي قرابة 163 مليون طن بزيادة قدرها 4% عن العام 2020، فيما بلغ عدد الركاب المترددة على الموانئ المصرية قرابة 358 ألف راكب بزيادة 109% عن العام قبل الماضي 2020 .

وبالنسبة للموانئ التخصصية فقد وصلت خلال العام الماضي 2021 حوالي 13.5 مليون طن بزيادة قدرها 67% عن العام السابق 2020، وذلك عبر 552 سفينة.