ضبط متهم بالنصب على عملاء البنوك

ألقت أجهزة الأمن القبض على متهم بارتكاب جرائم النصب على المواطنين، وإيهامهم بأنه موظف في أحد البنوك، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكتروني لاستخدامها في عمليات شراء.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من مواطن بالمعاش، باتصال شخص به هاتفيًا، وإيهامه بأنه موظف بأحد البنوك وطلب منه مراجعة بعض البيانات، وإعطاء المُبلغ له أرقام الفيزا خاصته، وعقب ذلك اكتشف قيامه بسحب مبلغ مالي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل -له معلومات جنائية، مقيم محافظة المنيا.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأضاف أنه أجرى عمليات شراء (أجهزة إلكترونية “هواتف، أجهزة كمبيوتر” عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، والتخلص من الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

وباستدعاء المُبلغ اتهمه بالنصب والاحتيال، وسدد المتهم كامل المبلغ المستولي عليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.