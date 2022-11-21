شركة ZIM للشحن تسجل 3 مليارات دولار إيرادات حتى الربع الثالث من 2022

سجلت مجموعة (ZIM) للشحن ايرادات زادت عن 3 مليارات دولار حتى الآن هذا العام ، متجاوزًا بذلك العام الماضي الذي بلغ 2.94 مليار دولار.

وحسب تقرير صادر عن الشركة ترجمته المال فقد بلغ إجمالي الإيرادات 3.23 مليار دولار للربع الثالث من عام 2022 ، ارتفاعًا من 3.14 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021.

كما وصل الدخل التشغيلي والمعروف بـ ” EBIT ” إلى 1.54 مليار دولار ، مقارنة بـ 1.86 مليار دولار في عام 2021 ، نتيجة زيادة التكاليف بشكل أساسي والتي تمثلت في الوقود واستئجار السفن، وذلك وفقا لما أكدته الشركة.

كما بلغ صافي الدخل للربع الثالث من العام الجاري 1.17 مليار دولار ، مقارنة بـ 1.46 مليار دولار للربع الثالث من عام 2021.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح المعدلة للربع الأول 1.93 مليار دولار و 1.55 مليار دولار على التوالي.

كما قامت الشركة بنقل قرابة 842 ألف حاوية مكافئة خلال الربع الثالث من العام الجاري وذلك مقارنة بنحو 884 ألف حاوية من نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من العام 10.37 مليار دولار مدفوعة بارتفاع أسعار الشحن التي كانت مرتفعة مطلع العام الجاري بشكل كبير .

كما بلغ إجمالي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 5.55 مليار دولار في الفترة المحسوبة ، مقارنة بـ 3.70 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

كما وصلت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 6.57 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ، بينما بلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5.56 مليار دولار.

وتتوقع الشركة تحقيق أرباح معدلة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 7.4 مليار دولار و 7.7 مليار دولار والأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب بين 6 مليار دولار و 6.3 مليار دولار.

وخلال 2021 احتلت شركة ” Zim Integrated Shipping Services Ltd ” والمعروفة باسم ZIM ، المركز العاشر بين الخطوط العالمية العاملة في نشاط الحاويات.

وتعد تلك الشركة أحد الشركات الدولية في نشاط الملاحة، وقد تأسست في عام 1945 كشركة ZIM للملاحة المحدودة حاليا ، وتمتلك ZIM أسطولا مكونا من 80 سفينة بسعة استيعابية إجمالية للحاويات تبلغ 356000 حاوية مكافئة، مما يجعلها واحدة من أكبر 10 شركات شحن حاويات في العالم.