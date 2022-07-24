«دمياط» تطمح فى جمع 1.4 مليار جنيه إيرادات بنهاية يونيو 2023

تطمح شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، فى تحقيق إجمالى إيرادات بقيمة 1.42 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى (2023-2022) مقابل 1.3 مليار بنهاية يونيو الماضى، وفقا لتصريحات مصدر مطلع.

وأضاف المصدر لـ«المال» أن الشركة تستهدف أيضا تحقيق معدل تداول حاويات خلال العام المالى الجارى بنحو 1.1 مليون حاوية مكافئة، حتى تتمكن من تحقيق صافى ربح قبل الضريبة بنحو 650 مليونا، مقارنة مع 600 مليون، بنهاية 2022-2021.

وتمتلك القابضة للنقل البحرى والبرى %42 من أسهم دمياط لتداول الحاويات، وهيئة ميناء دمياط %25 وشركة القناة للتوكيلات الملاحية %20 وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع %3 والقطاع الخاص والأفراد %10.

ولفت المصدر إلى أن الجمعية العامة للشركة وافقت مؤخرا على نتائج أعمال الشركة خلال العام المالى (2023-2022 ) ومنها التكاليف والمصروفات المتوقع أن تصل إلى 845 مليون جنيه، مقارنة بما تم إنفاقه العام المالى الماضى والبالغ 786 مليونًا.

وأوضح أن الشركة استقبلت ضمن خطة الاستثمارات التى تم رصدها خلال العام المالى الماضى 3 أوناش من شركة «ZPMC» الصينية، للتعامل مع أحدث أجيال سفن الحاويات العملاقة، بطاقة تداول حاويات حتى 90 طنا.

وتقوم شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، حاليا باستكمال مشروع تدعيم وتعميق أرصفة 6 أرصفة فى ميناء دمياط، لتتمكن من استقبال سفن الحاويات العملاقة الموجودة فى الخدمة والتى يصل غاطسها إلى 17 مترا و تزيد حمولتها عن 20 ألف حاوية مكافئة، ويتوقع الانتهاء من الأعمال الجارية بنهاية يونيو المقبل.