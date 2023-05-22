خط زيم الملاحي يعلن عن خدمات تقدم إلى الصادرات المصرية أسبوعيا

كشف وليد بدر رئيس مجلس إدارة شركة ايچي مار للملاحة وكيل خط الزيم الملاحي، أن الخط يقدم خدمات أسبوعيا طوال العام للمصدرين والمستوردين.وليد بدر، رئيس شركة إيجى مار «وكيل خط الزيم»كشف وليد بدر رئيس مجلس إدارة شركة ايچي مار للملاحة وكيل خط الزيم الملاحي، عن أن الخط يقدم خدمات أسبوعيا طوال العام للمصدرين والمستوردين.

وأوضح أنه من ضمن هذه الخدمات رحلة مباشرة كل يوم جمعة من ميناء الدخيلة لميناء بيريوس فى اليونان وكونستانزا فى رومانيا و فارنا فى بلغاريه واسطنبول فى تركيا.

كما يتم تنفيذ رحلة مباشرة كل يوم اثنين من ميناء الدخيلة لميناء حيفا واشدود فى باسرائيل و كوبر فى سلوفينيا و رافينا و فينيسيا فى ايطاليا.

أما خلال موسم العنب المصري فيقدم خط الزيم خدمة خاصة للمصدرين لجميع الدول الأوربية، و هي خدمة أسبوعية مباشرة و سريعة لميناء كوبر فى سلوفينيا و فينس و رافينا في ايطاليا، باعتبار أن تلك الموانئ هي بمثابة بوابات أوروبا الجنوبية ومن خلاها تصل جميع البضائع لشمال أوروبا خلال أيام قليلة.

وخلال ديسمبر الماضي كان وليد بدر، رئيس شركة إيجى مار «وكيل خط الزيم»، كشف أن الخط قام خلال السنوات الأخيرة بتقديم خدمات متميزة لقطاع نقل الحاويات المبردة من خلال سفن سريعة ومنتظمة المواعيد للوجهات الأكثر احتياجا فى التصدير من مصر للمواسم المختلفة.

وذكر أنه على سبيل المثال فقد تم تدشين خدمة تتجه إلى ميناء ميرسين فى تركيا خلال يوم واحد من ميناء الدخيلة كل يوم جمعة، وهى من أكثر الخدمات المميزة للقصر الشديد لمدة الرحلة، كما تمت إتاحة خدمة تتجه إلى ميناء بيريوس فى اليونان خلال مدة 2 يوم و كونستانتا فى رومانيا خلال مدة 5 أيام من ميناء الدخيلة.

وتابع بدر أن من أهم الخدمات المميزة لخط الزيم هى الخدمة الخاصة التى يقوم بها الخط فى موسم العنب لمدة شهرين والتى اصبحت طول العام إلى ميناء كوبر فى سلوفينيا فى مدة رحلة 3 أيام من ميناء الدخيلة، موضحا أن هذا الميناء هو من أهم الموانئ المستقبلة للعنب المصرى، حيث يعد البوابة الرئيسية لأوروبا.

وخلال يناير الماضي أعلن وزير الزراعة المصري، السيد القصير، أن صادرات بلاده الزراعية بلغت خلال عام 2022 ولأول مرة في تاريخها ما يقرب من 6.5 مليون طن، بحوالي 3.3 مليار دولار وبزيادة حوالي 800 ألف طن عن العام الماضي، لافتا إلى أن الموالح تحتل المرتبة الاولى والبطاطس الثانية ثم البصل والفاصوليا.

وقال تقرير للوزارة لمركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية إن عدد المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التي تصدر إلى الخارج بلغ نحو 406 منتجات يتم تصديرها إلى 160 من الأسواق العالمية.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية المصرية هي الموالح، والبطاطس، والبصل الطازج، والعنب، والطماطم الطازجة، والبطاطا، والفراولة، والفاصوليا الطازجة والجوافة، والثوم، والمانجو، والبطيخ، والرمان.