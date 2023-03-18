جهاز حماية وتنمية البحيرات يلقي مليون زريعة أسماك بلطي في مدينة سيوة بمطروح

قام فرع جهاز حماية وتنمية البحيرات بمحافظة مطروح بإلقاء مليون زريعة من أسماك البلطي النيلي وحيد الجنس بمدينة سيوة، بالتنسيق مع محافظة مطروح ، وبحضور كل من محمد بكر رئيس مدينة سيوة، والنائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب، والمهندس أحمد الجميل مدير منطقة الثروة السمكية بمطروح ، والمهندس محمد عوض بمكتب مصايد مطروح ، والمهندس محمود عبد التواب بالمفرخ السمكي بصفط خالد، والمهندس مالك ابراهيم بالإدارة الزراعية بسيوة، و فتحي موسى بمجلس مدينة سيوة، وعدد من مشايخ وأهالي سيوة ، وذلك ضمن خطة تنمية المجارى المائية بالمدينة، وتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لبحيرات ومصارف الواحة ، بما يعود بالنفع على أهالي سيوة.

وصرح اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تأتي دومًا بالاهتمام بمجال الاستزراع السمكي، وهو ما يعكس مدى حرص الجهاز على تنمية المسطحات المائية على مستوى الجمهورية، للتوسع في مجال الاستزراع السمكي ، وزيادة المخزونات السمكية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطن من الأسماك، وفي سبيل ذلك تم رصد مليون زريعة بلطي نيلي من مفرخ صفط خالد السمكي وهو أحد المفرخات التابعة للجهاز ، لإلقائها بالمجاري المائية الرئيسية بمدينة سيوة.

وأضاف محمد بكر رئيس مدينة سيوة أن إلقاء الزريعة تم في المجاري الرئيسية بالمدينة ، وهى (تابة ، أغورمى ، الأمهات ، تجزرتي ، الإذاعة ، فطناس ، الشحايم) ، موضحًا أن المدينة تستهدف التوسع في الاستزراع السمكي بالواحة ، والعمل على تنفيذ مشروعات تدر دخل للأسر بالواحة من خلال تعظيم الاستفادة من مياه المصارف الزراعية ، خاصةً أنها نظيفة خالية من أية ملوثات.

من جانبه ، صرح المهندس أحمد جميل مدير الثروة السمكية بمحافظة مطروح ، بأن عملية إلقاء الزريعة تأتي ضمن خطة الجهاز لتنمية وتطوير البحيرات المصرية، مؤكدًا استمرار رعاية الأسماك ومتابعتها لحين نموها.