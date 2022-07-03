انعقاد المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة مصلحة الجمارك 24 يوليو

أكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك أنه تقرر اعتبارا من يوم الأحد 24 يوليو 2022، بدء انعقاد المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة مصلحة الجمارك والمعروفة بالإعلان رقم 1 لسنة 2021 بشأن حاجة المصلحة للتعاقد مع 1000 من حملة المؤهلات العليا .

وأشار إلى أن المصلحة أعلنت العام الماضي عن حاجتها للتعاقد مع 1000 وظيفة بالمنافذ الجمركية المختلفة، والتي عبارة عن بكالوريوس تجارة ” شعبة محاسبة / شعبة جمارك “، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون، وذلك للعمل بالمصلحة وفقاً للتوزيع الجغرافى المبين بالإعلان؛ وذلك للمستوفين لشروط التقدم والذين اجتازوا اختبارات التقييم الالكترونية بنسبة 75% على الأقل.

ونوهت المصلحة على ضرورة متابعة الرابط المخصص للمسابقة، وذلك لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بموعد ومكان انعقاد المقابلات الشخصية، والتعليمات والاعتبارات الواجب الالتزام بها يوم المقابلة الشخصية.

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية، عن حاجتها إلى تعيين 1000 وظيفة جديدة من حملة المؤهلات العليا، وذلك للعمل في عدد من المنافذ الجمركية.

وأشارت المصلحة عبر إعلانها الرسمي أن ذلك يأتي إعمالاً لحكم المادة الرابعة عشرة من القانون رقم (74) لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022 تعلن مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد مع عدد (1000) من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة “شعبة محاسبة / شعبة جمارك”، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة.

وتضمن إعلان مصلحة الجمارك شروط التقديم، والتي شملت أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وألا يزيد سن المتقدم عن 29 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.

وانقسمت الوظائف إلى 615 وظيفة فئة ( أ ) والتي من شروطها أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة/ شعبة جمارك) بتقدير عام جيد جداً على الأقل.

أما بالنسبة للفئة (ب) والتي تطلب أن يصل عددهم إلى 385 وظيفة، فكانت شروطها أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون بتقدير عام جيد جداً على الأقل.

وأكدت مصلحة الجمارك، أن يتم التقدم على مكان عمل واحد فقط أو مكانين على الأكثر من أماكن العمل المحددة بالجدول الوارد بالإعلان وأن يتم تقديم إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل في المكان المتقدم عليه أو أي موقع او إدارة جمركية تراها مصلحة الجمارك مستقبلا وفقا لحاجة العمل، وفى حالة عدم التقدم بهذا الإقرار يعتبر رفضا للوظيفة من جانب المتقدم لها.

ويشترط للترشح للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم والمستكملين للمستندات المطلوبة لاختبارات التقييم الإلكترونية، وذلك بنسبة 75% على الأقل ، بحيث يكون للفئة (أ) ، المحاسبة بصفة عامة، مع التركيز على المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية والمراجعة – قانون الجمارك – مهارات استخدام الحاســب الآلي – المهارات الإدارية الأساسية والمعلومات العامة – مهارات استخدام اللغة الإنجليزية.

بالنسبة للفئة (ب) يجتاز الاختبارات بنسبة 75% أيضا في قانون الجمارك بصفة أساسية – قانون العقوبات المصري – قانون الإجراءات الجنائية – القانون المدني – قانون الحجز الإداري – مهارات استخدام الحاســب الآلي – المهارات الإدارية الاساسية والمعلومات العامة – مهارات استخدام اللغة الإنجليزية.