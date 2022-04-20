وافقت وزارة النقل على طلب شركات التوريدات البحرية العاملة بميناء الإسكندرية، بإعفاء تلك الشركات من تقديم شهادة الجودة والمعروفة بشهادات الأيزو.

جاء ذلك خلال خطاب أرسله أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، لفتحي عبدالغني رئيس شعبة التوريدات البحرية بالغرفة، موضحا أن قطاع النقل البحري برئاسة اللواء رضا اسماعيل تلقى موافقة وزارة النقل على إعفاء تلك الشركات من تقديم شهاد الأيزو، والتي كانت شرطا من شروط مزاولة مهنة التوريدات البحرية.

وفى هذا الصدد، أكد فتحى عبدالغنى رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هيئة الميناء كانت أقرت لأول مرة تعليمات جديدة عند تجديد تراخيص التوريدات البحرية أو مزاولة المهنة، والتى تضمنت شرط تقديم شهادة الجودة والمعروفة بشهادات الأيزو، وذلك بالرغم من أن القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن أعفت شركات التوريدات البحرية من هذا الشرط للحصول على التراخيص، وصدرت تعليمات من رئيس قطاع النقل البحرى، بعدم مطالبة شركات التوريدات البحرية بتلك الشهادات.

وأضاف عبدالغنى لـ«المال» أن هيئة ميناء الإسكندرية كانت تطالب بشهادة الأيزو، فى حين نص قرار وزير القوى العاملة رقم 134 لسنة 2003 فى الباب الأول، أن المنشآت التى تستخدم 50 عاملا فأكثر لا يشترط حصولها على شهادة الأيزو، موضحا أن معظم شركات التوريدات البحرية لا يصل العدد بها إلى 50 عاملا.

وتابع رئيس شعبة التوريدات البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هيئة الميناء طالبت بضرورة اشتراك شركات التوريدات البحرية فى غرفة ملاحة الإسكندرية، مشيرا إلى أن الشعبة كانت قد حصلت على قرار من قبل قطاع النقل البحرى العام الماضى يفيد بعدم شرط الاشتراك فى غرفة الملاحة لتجديد الترخيص أو إصداره لأول مرة، كما أن جميع الشركات تعد مشتركة فى الشعبة الخاصة بهم فى الغرفة التجارية بصفتهم تجارًا لإمداد السفن باحتياجاتها مما ينشط الدخل القومى من العملة الصعبة.

ومن المعروف أن هيئة ميناء الإسكندرية قد وضعت خطة جديدة تم البدء في تطبيقها على كافة الانشطة والخدمات المتعلقة باستقبال مخلفات السفن بدءاً من استلامها من السفن وتداولها ونقلها من الموانئ والمحطات الواقعة ضمن النطاق الجغرافى لميناء الإسكندرية والدخيلة.

وأوضحت خطة ميناء الإسكندرية أن الميناء استقبل العام الماضى 2020 قرابة 3841 سفينة، موزعة بين عبارات بواقع 251، و577 سفن بضائع صب جاف، و457 سفينة صب سائل، و1132 سفينة بضائع عامة، و1226 سفينة حاويات، وسفينتين فقط فى الركاب والسياحة، علاوة على سفن مختلفة تصل الى 196 سفينة، وذلك مقابل 1602 سفينة تم استقبالها خلال العام الجارى حتى يونيو.

وبالنسبة لحجم مخلفات السفن التى تم استقبالها العام الماضى فقد بلغت حسب بيانات الخطة إلى قرابة 503 أطنان من المخلفات الصلبة، بينما بلغت المخلفات السائلة قرابة 6750 طنا، وتم تحرير محاضر ضد الشركات بلغت 355 محضرا.

وذكرت الهيئة أن سعات هيئة الميناء فى استقبال مخلفات السفن تصل إلى 1800 طن، وذلك من خلال إحدى شركات الهيئة العامة للبترول، ويتم استقبالها على رصيف 7، ويتم تفريغها عبر مقاولى الأشغال البحرية المرخص لها، أما مخلفات القمامة فيتم تفريغها عبر صنادل ومواعين بطاقة تصل الى 683 طنا عبر رصيف 7 أيضا، علاوة على وصول سعة استقبال مياة الصابورة» التى تستخدم فى اتزان السفينة» إلى 180 طنا عبر رصيف الخدمات البحرية وتتم عبر وحدة صابورة 2 التابعة لميناء الإسكندرية.