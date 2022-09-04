النقل تجتمع مع شركات الملاحة الحكومية والخاصة لبحث سبل دعم الأسطول التجاري المصري

تعقد وزارة النقل اجتماعا خلال الأسبوع الجاري برئاسة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة وبحث سبل دعم الاسطول التجاري البحري المصري خلال الفترة المقبلة.

وخاطب قطاع النقل البحري، شركات الملاحة وشركات تملك وتشغيل السفن، لحضور الاجتماع، والذي يأتي بحضور قطاع النقل البحري، وهيئات الموانئ، وشركات تملك وتشغيل السفن العامة ” القاهرة للعبارات ” ، الملاحة الوطنية” والشركات الخاصة العاملة في هذا النشاط.

وذكر مصدر مطلع بقطاع النقل البحري، أن الاجتماع يأتي بهدف بحث احتياجات مصر من السفن بأنواعها وأعدادها ودعم الاسطول التجاري المصري، لرفع نسبة مساهمته في تجارة مصر الخارجية وللدول العربية والأوربية والافريقية، وزيادة حجم التجاري المصري.

وأشار المصدر، أن الاجتماع يأتي بالتوازي مع المباحثات التي يجريها الجانب المصري مع البنك الكورى للتصدير والاستيراد، لتمويل صفقة بناء 4 سفن جديدة لصالح شركة القاهرة للعبارات التابعة للوزارة، لتشغيلهم فى نشاط البضائع أيضًا، سواء الحاويات أو الرورو، وفقًا لمصادر مطلعة.

وأكد أن مسيرة المفاوضات تتضمن عملية الشراء والبناء، والتى من المقرر أن تكون من خلال شركة هيونداى الكورية، لاسيما أنها تحتوى على أهم الترسانات العالمية فى نشاط بناء الناقلات البحرية.

يشار إلى أن القاهرة للعبارات والنقل البحرى شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لأحكام القانون المصرى تابعة لوزارةالنقل تملكها هيئات الموانئ المصرية، وتم إنشاؤها فى 20009، وتتولى إدارة العبارتين السريعتين «القاهرة والرياض» اللتين تعملان بموانئ البحر الأحمر.

وأشارت مصادر لـ”المال” إلى أن استراتيجية التوسع فى تملك السفن للقطاع الحكومى لم تتوقف عند شركة القاهرة للعبارات فقط، بل تمتد للشركة الوطنية للملاحة، إذ قامت بشراء سفينة خلال العام الماضى، والتى تعمل فى نشاط الحبوب بتكلفة تصل إلى قرابة 20 مليون دولار تحت اسم «وادى الملكات»، وتعمل بحمولة 80 ألف طن.

وذكرت المصادر أن الوطنية للملاحة من المخطط أن تقوم بشراء سفينة أخرى خلال العام الجارى فى نشاط الحبوب، بالإضافة وتنفيذ صفقة جديدة خلال العام المقبل.

وأكدت المصادر أن الشركة تسعى لعملية الإحلال والتجديد للسفن الخاصة بها، خاصة أنها طرحت مؤخرًا بيع السفينة وادى سدر والسفينة وادى العريش، وذلك بواقع حمولة ساكنة تصل إلى 140 ألف طن، وتتوزع بنحو 70 ألف طن لكل منها.

وتعتمد هيئة السلع التموينية على استيراد الحبوب الخاصة بها خاصة من القمح والذرة على السفن التابعة لشركة الملاحة الوطنية، حيث تقوم باستيراد قرابة 13 مليون طن.

وحققت شركة الملاحة الوطنية 34 مليون دولار صافى ربح عن حجم أعمالها حتى 30 سبتمبر 2021، مقارنة بإجمالى 17 مليونًا حققتها الشركة عام 2020.