«الموانئ البرية والجافة» تدفع 150 مليون جنيه لـ«المجتمعات العمرانية»

رصدت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بوزارة النقل، مبلغًا بقيمة 150 مليون جنيه، مقرر سدادها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمثل دفعة رابعة من تكلفة توصيل المرافق للموانئ الجافة والمراكز اللوجستية بمدن «دمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، وبنى سويف الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والسادات، وسوهاج الجديدة».

وتُقدر موازنة الهيئة خلال العام المالى الجديد، نحو 1.15 مليار جنيه، وذلك مقابل موازنة خلال العام المالى 2022-2021 البالغة 1.26 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتفاصيل موازنة «الموانئ البرية والجافة» التى وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، وحصلت «المال» على نُسخة منها.

وطبقًا موازنة خلال العام المالى الجاري، توقع أن تصل جملة الأرباح الصافية 365 مليون جنيه، وذلك مقابل حجم صافى ربح خلال العام المالى الماضى قُدِّر بـ 332 مليون جنيه، تؤول للخزانة العامة للدولة.

وتوقعت هيئة الموانئ البرية والجافة، انخفاض حجم المصروفات خلال العام المالى الجاري، بحيث يصل حجم استهلاك الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار للمعدات نحو 435 مليون جنيه، وذلك مقابل 467 مليون جنيه خلال العام المالى الماضي.

وبالنسبة للأجور رصدت هيئة الموانئ البرية والجافة، مبلغ بقيمة 108 ملايين جنيه فى 2022-2023، مقابل 100 مليون جنيه فى 2021-2022، شاملا المبلغ البدلات، وتكاليف التغذية والملابس، والعلاج الطبى والتأمينات الاجتماعية، مع تخصيص جزء منها للوظائف الجديدة.

ورصدت الهيئة مبلغ بقيمة 65 مليون جنيه لبند الإيجارات، ومليون جنيه للأبحاث والدراسات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية الجديدة المستهدف تنفيذها، وذلك مقارنة بنحو 400 ألف جنيه العام الماضي.

كانت هيئة الموانئ البرية وضعت خطة لتنفيذ 10 مشروعات، تشمل إقامة ميناء جاف فى مدينة السادات على مساحة 75 فدانًا، وآخر فى بنى سويف على 92 فدانًا لإقامة مجزر آلى بمنطقة أرقين على 238 فدانًا، كما تضم القائمة منطقة لوجستية على مساحة 238 فدانًا فى قسطل، إلى جانب ميناء جاف فى مدينة الطور.

وتستهدف هيئة الموانئ إقامة ميناء جاف فى سوهاج الجديدة على 44 فدانًا، وآخر فى دمياط الجديدة على 15 فدانًا، إلى جانب ميناء برج العرب المذكور سابقًا.

وتشمل مشروعات الموانئ البرية والجافة أيضًا تنفيذ مشروع ضخم فى منطقة العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانًا، منها 100 فدان ميناء جاف و150 فدانًا منطقة لوجستية وخدمات تخزينية.

والأهداف الاستراتيجية للمشروعات، تتمثل فى تحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة لمواكبة الاتجاهات العالمية لتسهيل التجارة عبر الحدود وتحقيق مزايا تنافسية للاستثمار فى مصر، من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى والتصدير، وفقًا لتصريحات سابقة صدرت عن اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة.