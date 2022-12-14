المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات يستعرض جهود تنمية الثروة السمكية بجنوب سيناء

استعرض السيد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية جهود الجهاز الرامية إلى دفع عجلة التنمية بقطاع الثروة السمكية، خاصًة بعد الزيارة التي قام بها شهر أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن الجهاز بصدد الانتهاء من الأعمال المتبقية بـ ميناء الصيد بمدينة الطور.

حيث وجّه الإدارات التنفيذية بسرعة إنهاء أعمال إنشاء مصنع الثلج الجديد وهو مصنع لإنتاج الثلج البلاطات، ويعمل بطاقة إنتاجية 843/8 ساعات.

كما أعلن عن طرح مناقصة لإنشاء المبنى الخاص بالمصنع والذي من المزمع إنهاء إجراءات تدشينه الشهر الجاري.

وفي ذات السياق، أضاف المدير التنفيذي أنه يتم حاليًا متابعة إنشاء حلقة أسماك يتولى تمويلها وتنفيذها صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة ، وذلك عقب توقيع عقد الإنابة بين الصندوق ومديرية الإسكان بمحافظة جنوب سيناء شهر نوفمبر الماضي.

حيث تضمن أحد بنوده تنفيذ حلقة الأسماك كمرحلة أولى من مركز متكامل لخدمة الصيادين خلال عام، لافتًا أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يدعم العاملين بقطاع الصيد في المحافظة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن حلقة الأسماك ما هي إلا خطوة ممتدة الأثر تفرض صداها على الساحة وسيعقبها تنفيذ بقية الأعمال تباعًا، على أن تكون الأولوية لمصلحة الصيادين.

كما وجّه بتكثيف كافة الأعمال وتنفيذها بالتوازي لإنجازها على أكمل وجه وبالكفاءة والفعالية المطلوبة في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة، ضمن سلسلة من اللقاءات المتوالية لبحث سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، لاسيما فيما يتعلق باستدامة مصايد الأسماك على النحو الذي يضمن تحقيق الأمن الغذائي المصري.