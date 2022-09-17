«المال» تنشر تفاصيل هيكل مجلس إدارة «الإسكندرية للحاويات» بعد اعتماد الجمعية العمومية له

انتهى منذ قليل اجتماع الجمعية العمومية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، والذي كان بهدف تشكيل مجلس إدارة جديدة بعد عدد من الصفقات الناجحة خلال الفترة الأخيرة بدخول صناديق خليجية ضمن أسهم الشركة.

وحسب التشكيل الجديد لمجلس الإدارة تم اختيار الدكتور إسلام محمد عبدالفتاح النقيب ” أستاذ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ” كعضو مجلس إدارة بالشركة ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري، كما تم اختيار اللواء ياسر هيكل ممثلا للشركة القابضة للنقل البحري والبري، بالإضافة إلى هدى عطية ” مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري ” كعضو مجلس إدارة ممثلا للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

كما تم اختيار الدكتور مها عبدالفتاح ديوان ” ممثلا للشركة القابضة للنقل البحري والبري ” ، بالإضافة الى اختيار اللواء نهاد شاهين ” رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ” كممثل لهيئة ميناء الإسكندرية.

كما تم اختيار فلاج محمد الأحباني ” إماراتي ” ، ممثلا لشركة ألفا أوريكس ليمتد، بالإضافة لاختيار وائل علي رضا الجاسمي ممثلا لشركة ألفا أوريكس ليمتد، إضافة إلى محمد جمعة راشد سعيد ممثلا لنفس الشركة.

وخلال أبريل الماضي أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، بيع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 32% من حصتها إلى شركة ألفا أوركس ليمتد (أبوظبى – الإمارات) وذلك مقابل 186 مليون دولار.

وخلال أغسطس الماضي أفصحت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن قيام الشركة القابضة للنقل البحري والبري (المساهم الأكبر) ببيع 20% من حصتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وذلك لصندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 8.11 جنيه بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه تقريبا، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الإسكندرية لتداول الحاويات فى الوقت الحالى 744.8 مليون جنيه موزعا على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

وتقوم الشركة بتداول قرابة 52% من حجم المتداول من الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث معدلات تداول وصلت إلى 839.5 ألف حاوية خلال العام المالي الماضي، وذلك مقابل المعدلات نفسها التي تم تحقيقها خلال العام المالي قبل الماضي.

ووفقًا لبيانات الشركة، فقد حققت خلال يونيو الماضي 73.5 ألف حاوية، بعد أن كانت قد وصلت الى 766 ألف حاوية خلال 11 شهرًا بنهاية مايو الماضي، وتوزعت بيانات يونيو بين 73.45 ألف حاوية تجارة خارجية “صادرات وواردات”، بالإضافة الى 108 حاويات فقط ترانزيت، علاوة على أنها استقبلت 77 سفينة خلال الشهر نفسه.

وكانت قد أعلنت الشركة مؤخرًا أنه من المتوقع أن تقوم بتحقيق صافي ربح خلال العام المالي الحالي بنحو 1.6 مليار جنيه، وإيرادات قدرها 2.6 مليار جنيه، علاوة على تنفيذ مشروعات بنحو 138 مليون جنيه.