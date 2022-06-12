«المال» ترصد سعر نقل الحاويات من الموانئ الصينية إلى «السخنة»

شهدت أسعار النوالين البحرية ارتفاعات طفيفة خاصة للبضائع المنقولة من الموانئ الصينية إلى ميناء السخنة، وذلك بعد ارتفاع الطلب على النقل بين تلك الموانئ لميناء السخنة، حسب نشرة صدرت عن عدد من الخطوط الملاحية ” اطلعت عليها المال “.

وترصد ” المال ” متوسط أسعار النوالين البحرية من الموانئ الصينية إلى ميناء السخنة وفقا للخطوط الملاحية المتعاملة مع البضائع المصرية في هذا الشأن والتي من أهمها خطوط هيونداي وكوسكو.

أما بالنسبة لسعر نقل الحاويات من ميناء شيكو الصيني إلى ميناء إلى ميناء السخنة وصل إلى 6450 دولارا للحاوية 20 قدما، وذلك بعد أن كان مايو الماضي 5600 دولار للحاوية 20 قدما، وكذا نفس الأسعار بالنسبة لميناء هوانغبو .

وبالنسبة لنولون نقل الحاوية 20 قدما من ميناء نانشا الصيني لميناء السخنة فوصل سعر النولون لقرابة 6400 دولار، حيث يقع الميناء في جزيرة لونغ شوي على الضفة الغربية لمنطقة نانشا التابعة لمدينة قوانغتشو، عاصمة المقاطعة الجنوبية لجمهورية الصين الشعبية.

كما بلغ سعر نقل الحاوية 20 قدما من ميناء هونج كونج الصيني لميناء السخنة قرابة 6500 دولار للحاوية، كما وصل سعر نقل الحاوية من ميناء فوشان الذي بمحافظة كونغدنغ جنوب الصين إلى ميناء السخنة لحوالي 6475 دولارا، وكذا نفس السعر من ميناء XIAOLAN والواقع بمقاطعة Guangdong الصينية، وكذا ميناء نينغبو .

فيما وصل سعر نولون الحاوية الـ20 قدما من ميناء زوهاي الصيني لميناء السخنة إلى 6525 دولارا، بالإضافة غلى وصول سعر نقل الحاوية لـ 20 قدما من ميناء رونجوي وهو ميناء شحن يقع في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.

كما سجل سعر نقل الحاوية من ميناء تشونغشان الصيني والذي يمتد على الساحل الغربي لدلتا نهر اللؤلؤ إلى ميناء السخنة 6500 دولار للحاوية ، فيما وصل سعر نقل الحاوية من ميناء منطقة جاومينج والذي يقع غرب وسط مدينة فوشان، إلى ميناء السخنة 6475 دولارا للحاوية، وكذا من ميناء شندي ، أما بالنسبة للحاويات الواردة من ميناء شانتو فبلغ سعر نقل الحاوية 20 قدما 6575 دولارا.

أما بالنسبة لنقل الحاويات 20 قدما من ميناء زيونج ، وميناء بيهاي ، وميناء هايجو، فقد بلغ سعر النولون لميناء السخنة إلى 6600 دولار للحاوية، فيما بلغ سعر نقل الحاوية من ميناء خوانزو الى 6625 دولار للحاوية سعة 20 قدما.

كان اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع قد تقدم بطلب لرئيس مصلحة الجمارك للموافقة على نقل الحاويات الواردة من ميناء التفريغ لميناء الوصول النهائى بغرب بورسعيد نظرا لارتفاع نوالين النقل البحرى فى ميناء بورسعيد مقارنة مع ميناء السخنة الأمر الذى أدى لكثير من العملاء والمستخلصين لتوجيه شحناتهم الواردة لمصر إلى السخنة مما أدى إلى تكدس البضائع بالميناء وانخفاض معدلات التداول بميناء غرب بورسعيد.

وبالفعل تم تسيير عدد من القطارات بين ميناء السخنة لميناء غرب بورسعيد، حيث ترحب العديد من الخطوط والعملاء لاستخدام ميناء السخنة خلال الفترة الأخيرة، حيث قفز معدل التداول به العام الماضي 950 ألف حاوية، بعد أن كان لا يتخطى 700 ألف حاوية.