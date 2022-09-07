«الغرابلي» تحصل على موافقة الإسكان بإنشاء مشروع سكني ضمن مشروع صواري غرب الإسكندرية

حصلت شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة على موافقة وزارة الاسكان لاقامة مشروع أنشطة مختلطة ” سكني ، تجاري، اداري ، ترفيهي ، فندقي ” وذلك على مساحة تصل الى 58 ألف متر مربع ضمن مشروع غرب أرض كارفور ضمن مشروع صواري بالإسكندرية.

ويقع مشروع صواري على مساحة 417 فدان غرب الإسكندرية، وتقوم عددا من الشركات المختلفة بانشاء وحدات سكنية ومراكز ترفيهية بالمشروع، حيث تستهدف الدولة بناء 22 ألف وحدة سكنية فاخرة، بمستويات متنوعة وخدمات مُرضية للجميع.

وقالت مصادر مطلعة بجهاز مدينة رشيد الجديدة ” المشرف على المشروع ” ، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم خلال يناير قبل الماضي بين الجهات المسئولة عن المشروع ومجموعة الغرابلي، على قطعة تصل الى قرابة 14 فدان تقريبا ضمن مشروع صواري.

وتصل حجم نسبة الشركة في المشروع بقرابة 60% لصالح الدولة ” حصة عينية ” ، بينما تحصل شركة الغرابلي على 40% .

ووافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مارس قبل الماضي على تخصيص 46 قطعة أرض للمستثمرين بمشروع صواري بأرض غرب كارفور بالإسكندرية، بحيث يحصل كل مستثمر على حصة 40% ، والنسبة الباقي تؤول للدولة.

وحسب اشتراطات المشروع فمن المقرر أن تلتزم مجموعة الغرابلي بتقديم برنامج زمني تفصيلي لمراحل تنفيذ المشروع معتمد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتسليم الحصة العينية لها خلال 36 شهرا بدءا من 6 سبتمبر الجاري واستلام الموقع خال من الاشغالات والعوائق.

كما تلتزم الشركة بتقيدم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لاعمال شبكات المرافق في اطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيبئة قبل البدء في التنفيذ، كما تلتزم باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وألزم جهاز مدينة رشيد الجديدة الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بقرار التخصيص والكود المصري للحراجات وتعديلاته، بالاضافة الى التزام الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية، وتوفير أماكن شحن السيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على اقامتها بالمشروع من الجهات المختصة.

وتلتزم الشركة بأن يتم البناء على مساحة 5.6 فدان وتمثل 41% من اجمالي المشروع، كما تبلغ مساحة الطرق الخارجية 2.64 فدان بنسبة 19% من اجمالي مساحة المشروع، ومساحات خضراء ومفتوحة 5.5 فدان وتمثل نسبة 39.8% .

وتقوم شركة الغرابلي على تفقتها بتصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مساه وصرف صحي ورس وكهرباء وتليفونات وغاز، وتوصيلها بالمباني بقطعة الارض.

كما تقوم الشركة على نفقتها بتنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الانارة الداخلية لممرات المشاه والارصفة والزراعة والتشجير والاعمال الصناعية، والطرق الداخلية.

ويقع مشروع صواري الاسكندرية الجديدة فى قلب الاسكندرية، على الطريق الصحراوي؛ ويمتد من كارفور الأسكندرية إلى كارفور برج العرب.

ومن أهم أهداف المشروع هو شغل مساحة قدرها 60 مليون متر مربع؛ وذلك لتحويل المناطق الشعبية إلى مناطق آدمية تصلح لبناء مجتمعات عمرانية كريمة – بعيدة عن التكدس السكانى والازدحام المروري.

تُقدّر مساحة الأرض التى تم بناء المشروع عليها بحوالى 417 فدان، حيث تم تقسيم المشروع لعدة مراحل؛ منها المرحلة الأولى التي تتضمن 15 عمارة سكنية.