وزير الدفاع السعودي يبحث مع رئيس الأركان الإيراني تعزيز العلاقات العسكرية

قالت وزارة الدفاع السعودية إن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان تلقى اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من رئيس هيئة الأركان الإيراني محمد باقري، تناول العلاقات الثنائية في المجال العسكري والدفاعي وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية أن باقري أبدى خلال الاتصال استعداد بلاده للنهوض بالعلاقات العسكرية مع المملكة.

وبحسب “العربية” أشارت إلى أن الجانبين تطرقا خلال الاتصال إلى “القضايا العاجلة والمهمة في العالم الإسلامي” ووجها دعوات لبعضهما بعضا لتبادل الزيارات.