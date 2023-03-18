الجمارك توضح المعاملة الضريبية لسائل السجائر الإلكترونية (مستند)

أكدت مصلحة الجمارك على أن السائل الالكتروني يخضع لضريبة الجدول بفئة ضريبة جدول 2 جنيه لكل مليلتر من السائل طبقا لنص المسلسل رقم 14 من الجدول المرافق للقانون رقم 12 لسنة 2020 بند أولا ، والذي أن أي سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الالكترونية سواء يحتوي أو لا يحتوي على نيكوتين.

وأكدت مصلحة الجمارك على أنه يتم تحصيل ضريبة الجدول بفئة ضريبية 2 جنيه لكل مليلتر من السائل الالكتروني ( بنكهاته المختلفة) ووفقا لما أفادت به الهيئة العامة للتأمين الصحي أن هذا يأتي وفقا لاحكام المادة 40 من القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بنظام التأمين الصحي فترى الهيئة ضرورة تحصيل نسبة التأمين الصحي الشامل على السائل الالكتروني المتسورد من الخارج بنكهاته بواقع 10% من قيمة كل وحدة مبيعة من سعر بيع المستهلك النهائي لصالح نظام التأمين الصحي.

كما نص المنشور على ضرورة مراعاة أن مصلحة الجمارك هي صاحبة الاختصاص الاصيل في توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية والتي على أساسها يتم تحديد فئة الضريبة أساسها يتم تحديد فئة الضريبة المستحقة عليها باعتبارها هي الجهة المختصة قانونا.

جاء ذلك ردا على شركة المنصور الدولية للتوزيع بالمنطقة الصناعية بزهراء المعادي، بشأن الاخطار من سعر بيع المستهلك النهائي للسائل الالكتروني المستورد للصنف (ريلاكس 2 بود ” برو ” حجم كل وحدة 1.9 مليلتر ) بنكهاته المختلفة ( تفاح – بطيخ – مانجو – تیغ فاخر – عنب اسود – توت مشکل – شمام) سعر بيع المستهلك النهائى (١٦٨.١٨ جنية لعدد ٢ وحدة)، وكذا الصنف (ريلاکس ۱ بود ” برو” لحجم كل وحده 1.9 مليلتر) بنكهاته المختلفة (تفاح – بطيخ – عنب – تيغ فنار – مالجو – عنب اسود – توت مشکل – شمام ) وسعر بيع للمستهلك النهائى للسائل فقط (۸۹,۰۹ جنيه لعدد ١ وحده، كما ورد بكتاب الشركة.

وأشارت مصلحة الجمارك الى أنه وفقا لاحكام القانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وتعديلاته وكتاب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الوارد برقم 5735 في سبتمبر الماضي.