«الجمارك»: تعليمات جديدة بهدف سرعة الإفراج عن البضائع

قرر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، ضرورة تطبيق التزام العاملين بالمصلحة بمواعيد العمل بهدف تحقيق الانضباط والالتزام بالعمل، بما يعمل على سرعة الافراج الجمركي بالمنافذ الجمركية.

ونص منشور صادر عن رئيس مصلحة الجمارك رقم 114 لسنة 2023 اطلعت عليه ” المال ” على تكليف الادارة المركزية للتفتيش العام بالتفتيش على جميع المواقع الجمركية للتأكد من انضباط العاملين بالحضور والانصراف والمظهر والسلوك.

كما يتم تقديم التقارير بنتيجة التفتيش بشكل أسبوعي لاتخاذ ما يلزم، على ان يتم تطبيق ماء بالقرار بكافة المنافذ الجمركية.

ونص المنشور على انه صدر في ضؤ قانون الجمارك الصادر برقم 207 ولائحته التنفيذية، بالإضافة الى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الوزاري رقم 551 لسنة 2006 بشأن الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك.

وتقوم مصلحة الجمارك بتنفيذ خطة لزيادة عدد المعينين بها، وذلك بعد الشكاوى من قبل السوق الملاحي والتجاري من نقص الموظفين بالمنافذ الجمركية المختلفة، خاصة أن زيادة عدد الموظفين يعمل على تخفيض زمن الافراج الجمركي على البضائع المختلفة.