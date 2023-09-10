الإسكان تعقد مزايدة يوم 24 سبتمبر الجاري لبيع 78 محلا بمحافظة البحيرة

تعقد بمحافظة البحيرة يوم 24 سبتمبر الجاري مزادا لبيع عددا من المحلات تصل الى 78 محل بمدينة وادى النطرون والمحمودية، وذلك بمشروع الاسكان الاجتماعي والتابعة لوزارة الاسكان والمرافق.

وتصل المجموعة الاولى نحو 28 محل بمشروع انشاء 33 عمارة بمركز وادي النطروان بمساحات تتاروح من 10.6 – 20.3 متر مربع تقريبا.

كما تقع المجموعة الثانية بعدد 50 محل بمشروع انشاء 13 عمارة بكفر الرحمانية مركز المحمودية بمساحات تصل من 12.1 – 22.5 متر مربع تقريبا.

وحسب كراسة الشروط فان المزايدة تخضع للقانون رقم 16 لسنة 2018 والقانون رقم 200 لسنة 2020، وبتأمين مرقت قدره 10 ألآف جنيه، ويستكمل الراسي عليه المزاد قيمة التأمين المؤقت الى 10% من ثمن بيع العين المباعة بالكامل فور رسو المزاد وأثناء جلسة المزاد، وفي حالة عدم السداد بالجلسة يتم خصم قيمة التأمين المؤقت لصالح الجهة الادارية.

كما يتم دفع وديعة الصيانة بما يعادل 5% من ثمن بيع العين المبيعة يتم تحويلها لحساب الطرف الاول ببنك مصر باسم وديعة صيانة وديعة صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي من خلال احد البنوك التجارية، وذلك خلال 3 شهور من تاريخ جلسة المزاد.

وتلتزم لجنة البيع المشكلة لهذا الغرض بترسية المزاد على أعلى سعر وقت الجلسة، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يقل ثمن المحل أو الوحدة المباعة بالمزاد العلني عن الثمن الأساسي أو القيمة الأساسية المقدرة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض ولاتي تتفق مع القيمة السوقية البيعية.

كما ذهبت وزارة الاسكان الى أن تلك المحلات والوحدات تعد تمليك للمباني فقط دون حصة في الارض والسطح والاجزاء المشتركة وواجهة العقار الكائن به العين المبيعة.

وتخضع المزايدة لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

ويلتزم من يرسو عليه المزاد بتنفيذ كافة القوانين واللوائح المعمول بها وقت التعاقد والتي تصدر مستقبلا وخاصة اشغالات الطريق وما يتعلق بالمحال العامة والامن الصناعي والامن العام والقوانين العمالية والصحية والمباني صادر لها تراخيص من الوحدات المحلية، كما تقوم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعمل الدعاية واجراء المزاد والترسية والبيع أثناء جلسة المزاد لصالح حساب صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أما تسليم المحلات التجارية فيتم عبر مديرية الاسكان بمحافظة البحيرة وتقوم بتحصيل قيمة التأمين المؤقت وكذا تكليف من رسى عليهم المزاد بالالتزام بدفع باقي التأمين الخاص بالوحدات ووديعة الصيانة خلال ثلاثة أشهر من اجراء المزايدة.