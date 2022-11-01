افتتاح أول إنتاج لمزرعة الجمبري في المغرة

افتتح اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الإثنين احتفالية الحصاد الأول للجمبري التي أطلقتها شركة الكومي للتفريخ والاستزراع السمكي إحدى شركات مجموعة الكومي للاستثمار والتنمية المستدامة تحت مظلة شركة تنمية الريف المصري الجديد، نائبًا عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمنطقة المغرة، جنوب شرق منطقة القطارة.

وقد ألقي فرحات كلمته في الحفل، حيث رحب خلالها بالحضور ووجّه الشكر والتقدير للقائمين على مزرعة الجمبري بالمغرة لما بذلوه من جهد واضح وملموس ومتميز يبشر بالنجاح في حصاد باكورة إنتاج المزرعة من الجمبري ، وهو أحد المشروعات الواعدة في مجال إنتاج الجمبري من الصحراء.

وأكد أهمية القطاع السمكي ودوره في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، ما ظهر جليًا في اهتمام القيادة السياسية وإصدار العديد من التعديلات التشريعية والقوانين واللوائح التي تنظم أعمال الصيد في الآونة الأخيرة ومنها تعديل قانون الصيد واستصدار قانون حماية وتنمية البحيرات رقم 146 لسنة 2021، ودعم دور جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في الحفاظ على الثروة السمكية من خلال التوسع الرأسي أو الأفقي لزيادة الإنتاج السمكي، وكذا تطوير البحيرات وتطهيرها، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع السمكي وتعزيز إنتاجيته وتصدير الأسماك إلى الأسواق العالمية.

وأوضح فرحات أن استزراع الجمبري هو خطوة هامة توفر للدولة العملة الصعبة وتعزز من الوضع الاقتصادي للبلاد، والاستغلال الأمثل للموارد وتطبيق التقنيات المتطورة، مشيرًا إلى أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يعمل بكامل طاقته لتقديم كافة سبل الدعم للاستزراع السمكي ، وقد كانت أولى خطواته حين التقى سيادته بالسادة المستثمرين و مزارعي الأسماك في محاولة للتعرف على التحديات التي تواجههم وتذليل الصعوبات التي قد تعتري طريقهم.

وأضاف فرحات أن الجهاز أيضًا قام بتفعيل فكرة القوافل البيطرية التي تجوب المحافظات مجانًا لتعزيز الدور الإرشادي والتوعوي للجهاز تجاه المزارع الخاصة والعاملين بمجال الثروة السمكية، كما تقدم خدمة إجراء تحاليل المياه وقياس جودتها ومدى صلاحيتها لمعيشة الأسماك، موكدّا أن الجهاز على أتم الاستعداد لتقديم يد العون للمستثمرين والمزارعين سواء من خلال الخدمات البيطرية، أو المعامل، أو تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتراخيص للمزارع الناجحة في أداء دورها ، لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وترسيخ الدعائم لاقتصاد قوي ناجح.

كما وجه الشكر إلى السيد اللواء أ.ح عمرو عبد الوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد على المجهود المتميز في خلق بيئة مناسبة للنجاح وبنية تحتية أساسية متطورة وتقنيات حديثة تواكب العصر، والسيد النائب إبراهيم الديب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب لما قدمه من دعمه لنجاح هذا المشروع.

تضمنت الاحتفالية عرضًا لفيديو مصور عن مجموعة شركات الكومي للاستثمار و التنمية المستدامة ، وكذلك عرضًا تقديميًا لمشروع واحة الجمبري.

جدير بالذكر أن فرحات كان قد قام بزيارة المشروع خلال اجتماعه مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية شهر أغسطس الماضي ، وأشاد سيادته بالجهد المبذول من كل القائمين على العمل بالمزرعة رغم التحديات وتمنى لهم موسم إنتاجى ناجح ، كان حصيلة الجهد والعزيمة أن أسفر هذا المشروع عن زراعة تجريبية لعدد 115 حوض تجريبي على مساحة 1.5 فدان لكل حوض كمرحلة أولى.