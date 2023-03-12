إطلاق المركز الشرقي لنقل التكنولوجيا في مجال النقل Eastern Living Lab بالإسكندرية

تم منذ قليل إطلاق المركز الشرقي لنقل التكنولوجيا في مجال النقل Eastern Living Lab على هامش مؤتمر مارلوج الثاني عشر MARLOG 12 – والذى حمل شعار التكنولوجيا المبتكرة للموانئ والخدمات اللوجستية فى الفترة من 12-14 مارس 2023.



ويعتبر المركز الشرقى واحدا من الأهداف الرئيسية لمشروع TECHLOG: النقل التكنولوجي للابتكار اللوجستي في منطقة البحر الأبيض المتوسط والذى يهدف إلى تحقيق معايير الجودة المشتركة، ومستويات السلامة لعمليات النقل في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز كفاءتها واستدامتها، ويتم تمويله في إطار برنامج EU ENI CBC MED بميزانية 3.1 مليون يورو.



حيث أقيم الحدث تحت إشراف كلية النقل الدولي واللوجستيات (CITL) بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AASTMT) بالتعاون مع اتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA) واتحاد الغرف التجارية المصرية – غرفة الإسكندرية.



يقع مركز نقل التكنولوجيا Living Lab الخاص بالمشروع لشرق البحر الأبيض المتوسط ​​في الإسكندرية حيث سيتم تطوير واختبار التقنيات الجديدة في حرم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ثم نقلها إلى المستفيدين من القطاعين الخاص والعام.



يعد المركز جزءًا من التعاون الدائم عبر الحدود بين الاتحاد الأوروبي والبحر الأبيض المتوسط ​​حيث تشارك المنظمات البحثية وصناعات النقل البحري والبري في إنشاء واختبار ومشاركة مبادرات نقل التكنولوجيا الجديدة القائمة على تقنيات المحاكاة المتقدمة.

جمع حفل إطلاق المركز الشرقي لنقل التكنولوجيا أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع النقل في مصر المتمثلين في شركات الشحن والخدمات اللوجستية وشركات مناولة البضائع وممثلي هيئة النقل والموانئ.

بدأ الحفل بكلمات من الدكتور علاء عز – السكرتير العام لاتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA) وأحمد الوكيل – رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية – غرفة الإسكندرية والدكتور علاء عبد البارى – نائب رئيس الأكاديمية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى. وذلك بحضور والدكتور مدحت القاضي ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية الدولية لشحن البضائع (EIFFA) و Kadmar Group و Mr. Nikolaos Zaimis – رئيس قسم التجارة ، بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر واللواء رضا إسماعيل – رئيس القطاع البحري بوزارة النقل.

وناقش المشاركون إجراءات نقل التكنولوجيا لتحسين قدرات محركات القطاع حيث أدار النقاش الدكتور علاء مرسى – رئيس مجمع محاكي الموانئ بالأكاديمية والدكتورة/ ساندرا حداد – وكيل كلية النقل الدولى واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

مشروع TECHLOG- النقل التكنولوجي للابتكار اللوجستي في منطقة البحر الأبيض المتوسط – هو مشروع بتمويل مشترك من قبل برنامج التعاون عبر حدود دول البحر المتوسط ENI CBC ​​التابع للاتحاد الأوروبي بنسبة 90٪ من إجمالي الميزانية البالغة ٣.٥ مليون يورو بمشاركة شركاء المشروع بنسبة 10٪. يجمع مشروع TECHLOG تعاونًا بين ثمانية شركاء من ٥ دول أورومتوسطية وهم إيطاليا، مصر، إسبانيا، لبنان وتونس.



برنامج التعاون عبر حدود دول البحر المتوسط ENI CBC ​​هو مبادرة متعددة الأطراف للتعاون عبر الحدود تدعمها أداة الجوار الأوروبية. هدف البرنامج هو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية العادلة والمنصفة والمستدامة التي قد تحسن التكامل عبر الحدود وتثمين أقاليم وقيم الدول الأعضاء.

