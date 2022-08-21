إدارة كارفور تعلن إعادة فتح فرع سيتي سنتر الإسكندرية المحترق

أعلنت إدارة كارفور فرع سيتي سنتر بالإسكندرية، عن إعادة افتتاح فرعها بدءا من غد ” الإثنين ” ، وذلك بالرغم من الحريق الذي اندلع بالفرع خلال الساعات الأخيرة.

وحسب منشور صادر عن مجموعة كارفور التابعة لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، ” اطلعت عليه المال ” فإنه سيتم مرة أخرى افتتاح الفرع الرئيسي لها خلال الساعات الأخيرة، ليتم الافتتاح من الثامنة ونصف صباحا حتى الثانية عشرة مساء، والواحدة صباحا يومي الخميس والجمعة، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت أنه سيتم غلق الفرع على أن يكون فرع العجمي بديلا له لحين إعادة الإصلاحات الخاصة بالحريق.

وأوضحت إدارة كارفور أنه يمكن لعملائها التسوق من أفرع كارفور الأخرى بالإسكندرية وهي: درين بلازا، الرمل، رويال بلازا، الملتقي، العجمي، زكي رجب، كفر عبده، وينجت، سيتي لايت، أو من خلال تطبيق.

وذكرت إدارة كارفور أنها تتطلع إلى سرعة إعادة الافتتاح والترحيب مرة أخرى بعملائها.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بأحد المراكز التجارية بالإسكندرية وإخماده، وبالفحص تبين أن الحريق نشب بالتكييف المركزي أعلى سطح مبنى المركز التجاري من الخارج، وامتد إلى مظلة خاصة بإحدى البوابات.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه تمت السيطرة على الحريق دون أي خسائر في الأرواح أو التأثير على المبنى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأخلت إدارة المركز المقر من المواطنين وسط حالة من الهلع للسيطرة على الحريق، وتصاعدت ألسنة اللهب على مول كارفور محرم بك، وغطت سماء الإسكندرية.

وتفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مقر حادث نشوب حريق مول كارفور في الإسكندرية، للاطمئنان على عملية السيطرة على الحريق.

ورافق المحافظ الدكتورة عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية، لمتابعة آثار وتداعيات الحريق، ودفعت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية بنحو 6 سيارات للسيطرة على الحريق الذي شب في مول كارفور بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية.