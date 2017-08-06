Zte تستعد لاطلاق 9 هواتف جديدة محليًا

محمود جمال علمت "المال" أن شركة "zte" الصينية للهواتف المحمولة، بصدد طرح 9 أجهزة جديدة بالسوق المحلية، قبل نهاية العام الحالى، بالإضافة إلى إطلاق برنامج تحفيزى للتجار. وقال مصدر قريب الصلة من الشركة، إنه سيتم طرح المنتجات الجديدة بأسعار تنافسية وفى متناول المستهلك المصرى، موضحًا أن "زد تى أى

محمود جمال

علمت “المال” أن شركة “zte” الصينية للهواتف المحمولة، بصدد طرح 9 أجهزة جديدة بالسوق المحلية، قبل نهاية العام الحالى، بالإضافة إلى إطلاق برنامج تحفيزى للتجار.



وقال مصدر قريب الصلة من الشركة، إنه سيتم طرح المنتجات الجديدة بأسعار تنافسية وفى متناول المستهلك المصرى، موضحًا أن “زد تى أى” تحتل المركز التاسع عالمياً طبقاً لاحصائيات مؤسسة الأبحاث التسويقية خلال 2017، والثالث بأمريكا وأسواق أوروبا ومنها ألمانيا وأسبانيا وروسيا.



وأضاف المصدر لـ “المال” أن الشركة تدرس تدشين هواتف Mix بين الفيوتشير فون والسمارت فون بنظام آندرويد لولي بوب، ودعم برامج التواصل الاجتماعي.



يذكر أن النيل الهندسية هى الوكيل الحصرى لهواتف zte بمصر.