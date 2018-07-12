ZTE الصينية تتخارج من سوق الهواتف الذكية

■ تنظيم الاتصالات يحذف العلامة من قائمة الأجهزة المعتمدة سمية كمالقررت شركة ZTE الصينية للهواتف الذكية التخارج نهائياً من السوق المصرية وتوجيه استثماراتها بالكامل إلى دبى، كمكتب رئيسى مسئول عن إدارة أسواق منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا.وقالت مصادر وثيقة الصلة من الشركة، إن شركة

■ تنظيم الاتصالات يحذف العلامة من قائمة الأجهزة المعتمدة



سمية كمال

قررت شركة ZTE الصينية للهواتف الذكية التخارج نهائياً من السوق المصرية وتوجيه استثماراتها بالكامل إلى دبى، كمكتب رئيسى مسئول عن إدارة أسواق منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا.

وقالت مصادر وثيقة الصلة من الشركة، إن شركة النيل الهندسية، الوكيل الحصرى لهواتف ZTE، أخطر جهاز تنظيم الاتصالات رسمياً بقرار التخارج، وإغلاق مكتب الشركة الصينية بالقرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر، وأخلت «النيل الهندسية» مسئوليتها عن تقديم خدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار.

وأوضحت المصادر لـ «المال»، أن ZTE كانت تستحوذ على حصة لا تتعدى %1 من مبيعات سوق الهواتف الذكية فى مصر، البالغة 18 مليون هاتف سنويا، وقلصت منذ بداية العام الحالى ميزانية الحملات التسويقية، بالتزامن مع عدم قدرتها على مواكبة المنافسة المحتدمة مع الموديلات الجديدة.

وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد خروج العديد من العلامات التجارية الكبرى من سوق المحمول المصرية، مثل سونى موبايل، بعد دخول لاعبين جدد من أسواق ناشئة ومن بريطانيا عبر طرح أجهزة هواتف ذكية تتناسب مع القوى الشرائية المختلفة.

ولاحظت «المال» بالرجوع إلى الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، والتى تحمل اسم ZTE MOBILE EGYPT، وتضم 360 ألف شخص، عدم تحديثها، أوالتواصل مع العملاء منذ ديسمبر 2017.

كما رصدت «المال» عند فحص أسماء أجهزة الهواتف المحمولة المعتمدة المنشورة على الموقع الإلكترونى لجهاز تنظيم الاتصالات، خلوالقائمة من موديلات ZTE.

وبدأت الشركة الصينية نشاطها فى مصر عام 2000، بافتتاح مكتب إقليمى يضم 100 موظف، وتعمل ZTE فى مجالات أخرى، منها حلول شبكات الاتصالات، وتخصص %10 من إيراداتها السنوية للإنفاق على مشروعات البحث والتطوير R&D، وتمتلك 10 مراكز فى هذا الصدد، كما أطلقت 8 هواتف عادية وذكية، فى يونيو 2015 تبدأ أسعارها من 139 إلى 2399 جنيهاً.

وبحسب أحدث الاحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية GFK، فإن سامسونج الكورية تستحوذ على %26 من مبيعات الهواتف الذكية فى مصر، تليها هواوى الصينية بنسبة %23، فيما تتوزع باقى الحصص على أكثر من شركة، منها أبل الأمريكية، وأوبو، ولينوفو، وتكنوموبايل، وإنفينيكس الصينية.