شركة «ZMC Group» تفتتح فرعها الجديد في الأردن

افتتحت شركة “ZMC Group” الوكيل الرسمي لشركة “infinix” أول فرع لها في العاصمة الاردنية عمان، بعد اعلان شراكتها الاستراتيجية مع عملاق الاتصالات العالمي infinix””، ليكون المكتب المعتمد للشركة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقامت شركة “ZMC” بتجهيز فرعها الحديث والمتطور بتشكيلة وافرة من الأجهزة الذكية والهواتف واكسسواراتها، كما أعلنت عن تقديم مجموعة من العروض الحصرية لعملائها وعلى مدار شهر كامل.

وقال عامر زيونة المدير العام لشركة “ZMC”، في بيان اليوم، إن شركة infinix”” أجرت دراسة للسوق الأردني بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام، ووجدت أن نسبة استخدام الأجهزة الذكية ذات الأسعار التي لا تتجاوز ال 200 دولار من نفس الفئة بلغت 87%.

وأضاف زيونة خلال حفل الافتتاح ان الشركة وضعت خطط ودراسات أسهمت في وصول هاتف “infinix” الذكي إلى شريحة كبيرة من المواطنين خلال شهر من طرح الجهاز في السوقين الاردني والعراقي، بحيث وصلت نسبة استحواذ جهاز “infinix” على 2% من سوق الهواتف الذكية بالاردن، و4% في العراق خلال هذه الفترة القياسية، والذي يعتبر مفاجأة كبيرة للسوق من ناحية، وتأكيدا لنتائج للدراسات الدقيقة التي قمنا بها لدخول السوق الاردني والعراقي .

وتابع زيونة أن استراتيجية ZMC”” الأردن تهدف إلى أن نكون الشركة هى الأفضل في مجال تقنيات الهاتف الخلوي والأجهزة الذكية في المنطقة ، من خلال جعل التكنولوجيا جزءاً أساسياً في حياة الناس اليومية.

مشيراً إلى أن الشركة تسعى دوماً لزيادة مستوى رضا عملائها وإثراء تجاربهم من خلال تقديم الخدمات والمنتجات الأكثر حداثة وتطوراً في سوق الأجهزة الخلوية والأجهزة الذكية والتي تواكب في ذات الوقت التطورات السريعة والديناميكية لهذه الصناعة.