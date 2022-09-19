شركة «Wizz Air» المجرية تخسر 458 مليون دولار بسبب الأزمة الأوكرانية

تواجه شركة الطيران المجرية “ويز اير” للطيران منخفض التكلفة مشاكل متعددة في الأسواق الأوروبية زادت من معاناتها بعدما كانت واحدة من أكثر شركات الطيران تضررًا في أوروبا بسبب حظر المجال الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا بعد بداية الحرب.

وقالت “ويز إير” في بيان لها انها تكبدت خسارة صافية بلغت حوالي 458.4 مليون دولار للربع المالي المنتهي في 30 يونيو بسبب “الخلفية التشغيلية والتحديات الكلية”.

وكانت الشركة تخصص حوالي 7 % من طاقتها المقررة لصيف 2022 لرحلات من وإلى أوكرانيا، لكن امتداد الحرب الأوكرانية الروسية تسبب في خسائر تشغيلية.

وفشلت محاولة الشركة للالتفاف على العقوبات الأوروبية ضد روسيا من خلال تسيير رحلات إلى موسكو عبر مسارات خارج أوروبا، حيث تعرضت لحملة انتقادات على السوشيال ميديا اضطررت بعدها لتعليق خططها في هذا الاتجاه.

وأفادت الشركة بأنه نظراً لارتفاع تكاليف التشغيل، المرتبطة بإعادة تخصيص السعة الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد تعرضت أيضًا لخسارة تشغيلية قدرها 287.8 مليون دولار.

وتفاقمت مشاكل شركة الطيران اﻻقتصادي المجرية بعدما أعلنت حكومة المجر عن اجراء تحقيق في شكاوى من ركاب عن انتهاكات الشركة لقانون حماية المستهلك فيما قد يعرضها لغرامة كبيرة، بحسب موقع simple flying المتخصص في تغطية أخبار قطاع الطيران.

وتتهم الشكاوى شركة الطيران، بعدم تقديم مساعدة في الوقت المناسب ومعلومات دقيقة للركاب الذين ألغيت رحلاتهم أو تأخرت.

تشمل الشكاوى أيضًا فشل ويز اير في توفير الإقامة المناسبة، والمساعدة في إعادة حجز الرحلات الجوية للركاب المتضررين، وعدم الرد على شكاوى الركاب في غضون مهلة 30 يومًا.

ومن ناحية أخرى، تصدرت ويز إير قائمة شركات الطيران الأسوأ أداءً في تأخر الرحلات الجوية في المملكة المتحدة العام الماضي، بحسب صحيفة اﻻندبندنت البريطانية.

وبلغ تأخير الرحلات أعلى مستوى في رحلات الشركة المجرية وصنفت على أنها الأسوأ في بريطانيا العام الماضي 2021.