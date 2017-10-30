WEF: تطالب شبكات التواصل الاجتماعى بمنع المواد المتطرفة

خالد بدر الدينطالب المنتدى الاقتصادي العالمي WEF السويسرى، شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل فيسبوك وتويتر أن تكون أكثر حزمًا في التصدي للتطرف والتضليل السياسي، إذا كانت تريد تفادي التعرض لإجراء حكومي.وحذر المنتدى، فى تقرير صادر -اليوم الإثنين- عن مجلس حقوق الإنسان، أن شركات التكنولوجيا العالمية م

خالد بدر الدين

طالب المنتدى الاقتصادي العالمي WEF السويسرى، شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل فيسبوك وتويتر أن تكون أكثر حزمًا في التصدي للتطرف والتضليل السياسي، إذا كانت تريد تفادي التعرض لإجراء حكومي.

وحذر المنتدى، فى تقرير صادر -اليوم الإثنين- عن مجلس حقوق الإنسان، أن شركات التكنولوجيا العالمية مهددة بمواجهة إجراء حكومي قد يحد من حرية التعبير ما لم تضطلع بدور أكثر فعالية في إدارة محتوياتها.

وأوصى التقرير أن تجري الشركات مراجعة داخلية شاملة بشكل أكبر بشأن الطريقة التي يمكن أن يساء بها استخدام خدماتها، وزيادة الإشراف البشري على المحتوى.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن هذا التقرير يعزز الدعوات لشركات التكنولوجيا الأمريكية المعروفة باسم وادي السيلكون، لوقف انتشار المادة التي تتسم بالعنف من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، واستخدام أجهزة دعائية روسية مزعومة خدماتها.

وسيركز النواب الأمريكيون أنظارهم على فيسبوك وتويتر وجوجل التابعة لشركة ألفابت، يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، عندما يدلى مستشاروها العموميون بشهاداتهم أمام ثلاث لجان بالكونجرس بشأن التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ووافق البرلمان الألماني في يونيو الماضى على خطة لتغريم شبكات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 50 مليون يورو، إذا تقاعست عن إزالة تدوينات الكراهية فوراً، وهو قانون قد يؤدي إلى حذف قدر كبير من المحتوى فى هذه الشبكات.