WE تستهدف تقديم خدمات لنحو 200 ألف عميل في مول مصر

المال- خاص افتتحت "WE" – أول مشغل اتصالات متكامل في مصر – أحد أكبر وأحدث مراكزها لخدمة العملاء داخل مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر، لخدمة أكثر من 200 ألف عميل عبر تقديم حزم متنوعة من خدمات الاتصالات المتكاملة، فى حضور النجم كريم عبدالعزيز بطل الحملة الترويجية الأخيرة للشركة "أجدع

المال- خاص

افتتحت “WE” – أول مشغل اتصالات متكامل في مصر – أحد أكبر وأحدث مراكزها لخدمة العملاء داخل مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر، لخدمة أكثر من 200 ألف عميل عبر تقديم حزم متنوعة من خدمات الاتصالات المتكاملة، فى حضور النجم كريم عبدالعزيز بطل الحملة الترويجية الأخيرة للشركة “أجدع كارت” وعدد من قيادات الشركة.

يأتي افتتاح الفرع الذي تصل مساحته 200 متر في إطار الخطة الاستراتيجية للشركة للاستمرار في التطوير و التوسع للفروع الرئيسية و التواجد في المناطق الحيوية لخدمة جميع شرائح المشتركين الحاليين و الجدد وتقديم خدمات المحمول و الانترنت و التليفون الارضي، و حرصا منها على الاستمرار في الاقتراب من جميع عملائها وتقديم خدماتها المتكاملة من خلال فريق عمل متميز يسعى دائمًا إلى تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

** إضافة جديدة





قال المهندس أحمد البحيري إن هذا الفرع يمثل إضافة جديدة لمراكز WE المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتي تقدم كل الخدمات التي يحتاجها عملائها من التليفون الارضي و المحمول والإنترنت وأحدث أجهزة المحمول الذكية، فضلاً عن عروض الشركة وباقاتها المختلفة

وتضم شبكة ومراكز خدمة العملاء ما يزيد عن 450 مركز ومنفذ للبيع على مستوى محافظات الجمهورية، وفق البحيري.

وأضاف أن الفرع الجديد خطوة هامة ضمن استراتيجية الشركة الهادفة لتقديم تجربة مميزة ومتطورة لعملائنا في مختلف أماكن تواجدهم

وتابع “تسعى الشركة دوماً لتلبية احتياجات العملاء سواء من الأفراد او الشركات والمؤسسات عبر العديد من مراكز خدمة العملاء ونقاط البيع، ومن ثم يجب العمل على زيادة عدد فروعنا والاستمرار في خطة التوسع داخل السوق والانتشار في كافة المحافظات لتقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة والكفاءة”.

كما أكد حرص الشركة على أن تكون أقرب إلى عملائها بشكل استباقي وأن تقدم تجربة تليق بالمكانة التي توليها WE لعملائها بما يضمن الوصول إلى أقصى مستويات رضا العملاء.

