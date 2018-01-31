WCF بدافوس تختار شركة رادا للعلاقات العامة شريكاً بمصر

سهير علىتم اختيار رادا للعلاقات العامة والأبحاث التسويقية لتكون الشريك الحصرى لاتحاد المحفل العالمى للاتصالات في دافوس (World Communication Forum WCFA) للعام الثاني على التوالي، والتي تضم أفضل مجموعة من المتخصصين في العلاقات العامة والاتصالات من جميع أنحاء العالم، حيث تختار الرابطة شركة واحدة من ك

سهير على

تم اختيار رادا للعلاقات العامة والأبحاث التسويقية لتكون الشريك الحصرى لاتحاد المحفل العالمى للاتصالات في دافوس (World Communication Forum WCFA) للعام الثاني على التوالي، والتي تضم أفضل مجموعة من المتخصصين في العلاقات العامة والاتصالات من جميع أنحاء العالم، حيث تختار الرابطة شركة واحدة من كل بلد وفق مجموعة من المحددات والشروط التي تضمن قوة وكفاءة الشركة والكوادر التى تضمها.

وأعربت لولا زقلمة رائدة صناعة العلاقات العامة والرئيس التنفيذى لشركة رادا للعلاقات العامة والأبحاث التسويقية، عن امتنانها باستمرار ثقة الاتحاد (WCFA) والتي تؤكد أن رادا مستمرة في الريادة للقطاع، من خلال مسيرتها في مجال العلاقات العامة والاتصالات بما تقدمه من باقات متجددة، ويعزز هذا الاختيار قدرات الشركة على تقديم خدماتها بشكل ممتد فى كل تلك الدول التي يضمها الاتحاد بالتعاون مع شركائنا، كما شددت على شعورها بالفخر لما تقوم به من دور بناء فى تقديم مصر بشكل مشرف أمام العالم لاسيما في العلاقات العامة.

ومن جانبه قال حليم أبو سيف مستشار الاتصالات الاستراتيجية، العلاقات العامة بشركة رادا: “يأتى تجديد الاختيار لنا لنكون وسط تلك النخبة العالمية المتخصصة في الوقت الذى نطور فيه من منظومة العمل فى مصر لنضيف من الخدمات المتميزة التي نقدمها لعملائنا، كما أن وجودنا في اتحاد دافوس يتيح لنا تبادل الخبرات مع العديد من الخبراء والشركاء العالميين والمشهود لهم بالكفاءة والقدرة الإبداعية كل في السوق الذي يمثله.”

وقد تم اختيار الدكتورة شرين زقلمة لتلقي كلمة عن دور المرأة في النهوض بالمجتمعات فى الدول النامية فى المنتدى الملحق بالمؤتمر فى جينيف، وهي التي تتطرق فيها الدكتورة شرين للمشاركة السياسية والمجتمعية للمرأة في تلك المجتمعات، واستعراض النموذج المصري للمرأة ودورها في المجتمع، خاصة بعد ما شهده هذا الدور خلال السنوات الماضية التي ضمت ثورتين وكان بهم حراك سياسي كبير لتظهر المرأة المصرية كشريك فاعل في هذا المشهد الفريد.

يذكر أن اتحاد المحفل العالمي للاتصالات في دافوس (WCFA) يهدف إلى الإسهام النشط في تطوير وسائل الاتصالات العامة الحديثة في جميع أنحاء العالم، وتتنوع مجالات نشاط الاتحاد فيما بين عدد من المحاور الرئيسية ومنها تشكيل مجتمع متكامل عبر الحدود والثقافات من المهنيين المحترفين وزيادة قدراتهم العالمية القوية في مجالات الاتصالات ووسائل الإعلام والعلاقات العامة ودعم العلامات التجارية والقيادة، وكذلك الانطلاق من فكرة التواصل كعامل أساسي في تنمية البشر وتكثيف البحث في التفاصيل المستقبلية ونماذج السلوك والنماذج التعليمية والتمييز والتأثير، دعم المهنيين الشباب من خلال تمويل التدريب الداخلي للطلاب في التخصصات الممثلة في الاتحاد، دعم المنتدى العالمي السنوي “Communication on Top” في دافوس كمنصة لمناقشة الأشكال التي تتخذها وسائل الاتصال العالمية، وتوقع تأثير وسائل الإعلام المختلفة على المجتمع، والأعمال التجارية وصناعة الاتصالات.

وسوف يقام المؤتمر هذه السنة فى جينيف من 20 الى 22 مارس 2018.