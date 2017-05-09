watermelon prober تطبيق جديد يكشف البطيخة القرعة

watermelon prober تطبيق جديد تم إطلاقه خلال الأسبوع الماضي على أجهزة هواتف الأندرويد، ويمكن للمستخدم من خلاله معرفة إذا كانت البطيخة ناضجة أم لا من خلال وضع الهاتف على الثمرة ، ثم الضغط عليها مرتين قليلا كل ثانية، والانتظار لحظة وبعدها سيحصل على النتيجة.

ويعتمد التطبيق على قياس كمية الماء داخل البطيخة والتي يحددها تحليل الصوت الصادر عن نقر البطيخة، حيث أن كمية الماء داخل البطيخ الناضج تختلف عن تلك الموجودة في البطيخ الذي لم ينضج بعد.