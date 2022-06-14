«WATCH IT» توقع اتفاق شراكة مع «MTN» السودانية.. وتخطط لطرح محتوى حصري للأطفال

تستهدف منصة WATCH IT عقد شراكات مع مشغلى المحمول فى المنطقة العربية، ضمن خطتها المستقبلية للتوسع إقليميًا وعالميًا فى تقديم محتوى مميز للمستخدمين فى دولها، كما تخطط أيضًا لإطلاق محتوى حصرى خاص بالأطفال خلال المرحلة المقبلة.

قالت نشوى جاد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لـ WATCH IT، إن المنصة نجحت مؤخرًا فى عقد اتفاق شراكة مع شركة الاتصالات السودانية MTN لإتاحة محتواها داخل البلاد، كما تعتزم كذلك إنتاج عمل وثائقى عن دور الإنسان المصرى فى صناعة الحضارة المصرية، ومن المتوقع عرضه خلال سبتمبر المقبل.

وأوضحت جاد لـ«المال» فى أول حوار صحفى لها منذ تعيينها فى يونيو 2021– أنه تم إطلاق منصة WATCH IT رسميًا للجمهور خلال مايو 2019، لافتة إلى أن فلسفة عمل المنصة ترتكز على تطوير بنيتها التحتية والعمل دومًا على توفير خصائص وخدمات قيمة مضافة تناسب كل أطياف المجتمع المصرى.

وألمحت إلى أن WATCH IT مستمرة بالاستثمار فى تحسين جودة الألوان المستخدمة فى إنتاج المحتوى المرئى وإنتاج مادة جذابة للمشاهدين عبر مزج المحتوى بتقنيات التكنولوجيا الحديثة.

وتابعت قائلة: حرصنا على الاهتمام بالشعار الرسمى للمنصة لجعله معبرًا عن طابعها الخاص وطبيعة المحتوى المقدم الذى تم إنتاجه، عبر العمل على دمج البصمة الصوتية المعبرة عن المنصة، فى إطار سعيها لتحقيق انتشار واسع بين الجمهور المصرى والتعريف بخدماتها.

وأشارت إلى أن المنصة سعت كذلك للعمل على إنتاج أعمال حصرية خاصة بها، ومنها مسلسل «تحقيق» الذى ضم مجموعة من شباب الممثلين، منهم تارا عماد، وهدى المفتى، وأحمد مالك، وعلى قاسم، بجانب عرض أفلام حصرية مباشرة لاول مرة على WATCH IT.

فى سياق متصل، كشفت نشوى جاد عن اتجاه المنصة خلال شهر رمضان الماضى نحو إنتاج عمل أحد أعمالها الدرامية الحصرية، وهو مسلسل «ريفو»، إلى جانب بث برنامج «شيف بالبيت»، وذلك ضمن خطتها المستقبلية لإنتاج سلسلة من الأعمال الحصرية عبر الاستعانة بالنجوم الشباب والذين يتميزون – على حد وصفها بقوة الحضور على الساحة الفنية مؤخرًا.

وأضافت نشوى جاد أن الاستراتيجية العامة التى تتبناها WATCH IT خلال 2022 ترتكز على إثراء االمحتوى، من خلال العمل على تقديم أعمال حصرية يتم عرضها بشكل شهرى.

حريصون على تقديم محتوى فنى يتوافق مع الهوية المحلية والعربية

وعلى صعيد التحضيرات لاستقبال عيد الأضحى، ألمحت إلى أن المنصة بصدد بث عملين فنيين، أحدهما عربى من إنتاجها، والآخر مسلسل أجنبى يحمل طابع الدراما والعصابات، مشددة على حرص WATCH IT باستمرار على تقديم أعمال تتماشى مع الهوية المصرية والثقافة العربية، الأمر الذى يعد معادلة صعبة أحيانًا – على حد تعبيرها فى ظل عالم الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة، إلا أن المنصة استطاعت تحقيق التوازن عبر تقديم محتوى يتلاءم مع أذواق كل الفئات العمرية، ويحقق فى الوقت ذاته مبدأ الترفيه والتوعية.

وذكرت أن أكثر الأوقات التى كان يقضيها المستخدمون على المنصة خلال شهر رمضان تتراوح بين الثامنة والنصف مساء حتى الثالثة فجرًا، مبينة أن WATCH IT لديها قاعدة كبيرة من المشتركين فى دول أمريكا وكندا وأستراليا.

مسلسلات «الاختيار 3» و«الكبير أوى» و«مكتوب عليا» الأكثر مشاهدة فى رمضان

ولفتت إلى أن قائمة أعلى 10 أعمال درامية مشاهدة على المنصة فى رمضان هى مسلسل «الاختيار 3»، ثم «الكبير أوى»، تلاه «مكتوب عليا»، فيما حصل « SUITS بالعربى» على المركز الرابع، أعقبه «العائدون»، «راجعين يا هوى» بالمركز السادس، أعقبه كل من مسلسللات «فى بيتنا روبوت» و«المشوار» و«جزيرة غمام» فى المراكز من السابع إلى التاسع على التوالى.

واستطردت: قمنا أيضًا بإضافة خاصية أفضل عشرة أعمال مشاهدة على المنصة على مستوى العالم، مؤكدة أن من ضمن الأعمال التى تشهد حاليًا إقبالًا كبيرًا من قبل المشاهدين بعد انتهاء الماراثون الرمضانى مسلسل جزيرة غمام، بسبب قوة العمل من الناحية الدرامية، واستخدام تقنيات متطورة فى التصوير والإخراج.

تعاقدنا مع «الوطنية للإعلام» للحفاظ على تراث «ماسبيرو»

وألمحت إلى أن WATCH IT تعاقدت مؤخرًا مع الهيئة الوطنية للإعلام بهدف الحفاظ على أعمال التليفزيون المصرى «ماسبيرو»، والتى تعد أعمالًا تراثية تاريخية ساهمت فى ترسيخ هوية المجتمع المصرى والعربى، وسجلت نسب مشاهدات كبيرة خلال شهر رمضان.

وأوضحت أن المنصة تسعى للعمل على تطوير أعمال ماسبيرو ومعالجتها بطرق مختلفة، مشيرة إلى أن « WATCH IT» تسعى ضمن خطتها الشهرية للعمل على بث عمل من ضمن أعمال مكتبة ماسيبرو بشكل دورى.

ورأت أن التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم حاليا سيعزز من دور المنصات الرقمية فى مواجهة القنوات الفضائية خلال السنوات المقبلة، معتبرة أن خطة التحول الرقمى التى تنتهجها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ستنعكس بالإيجاب على تعزيز دور ووجود المنصات بالسوق المحلية، ومن المرجح أن تشهد المنصة إقبالًا كبيرًا من قبل المستخدمين تماشيًا مع الخطة التى تتبناها للعمل على تطوير المحتوى المعروض وجذب وإنتاج أعمال حصرية.

نفاوض مصنعيين على دمج المنصة بشاشات التليفزيون وأجهزة المحمول

ولفتت إلى أن ادارة المنصة تفاوض مصنعيين محليين للعمل على دمج WATCH IT كتطبيق عبر شاشات التلفاز والمحمول.

وتوقعت أن يتضاعف حجم سوق المنصات الرقمية بداية من يونيو الحالى، لافتة إلى أن الوقت الراهن يشهد منافسة قوية بين منصتين أو ثلاث، متوقعة أن يصل العدد بنهاية العام الحالى إلى نحو 6 منصات.

يذكر أن نشوى جاد تخرجت فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وشغلت منصب مسئول السياسات العامة لمصر والسودان بمكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة فيسبوك فى عام 2018 قبل انضمامها إلى WATCH IT.

كما شغلت أيضًا منصب مساعد وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعلاقات الدولية فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MCIT، وأمضت أكثر من 15 عامًا فى مجال حوكمة الإنترنت والاقتصاد السياسى والأمن السيبرانى وصناعة الإنترنت والشئون الدولية والإقليمية، والتعامل مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ودبلوماسية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.