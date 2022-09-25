منصة «WATCH IT» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «روتانا» لبث قنواتها

أعلنت منصة WATCH IT عن عقد شراكة استراتيحية مع مجموعة روتانا للإعلام المملوكة للوليد بن طلال وتشمل حق بث مباشر لقنواتها على المنصة، وكذلك حق عرض لعدد كبير الأعمال الدرامية السينمائية والتليفزيونية.

وتأتي الشراكة في إطار خطة WATCH IT في التوسع في الاستحواذ على عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيوينة لإثراء مكتبتها التي تحتوي على أكثر نحو 55 ألف ساعة من المحتوى الترفيهي من الأعمال العربية إلي جانب عدد من الأعمال بلغات أخرى تم الاستحواذ عليها مؤخرا.

وتشمل الشراكة حصول WATCH IT على حق البث المباشر من خلال تطبيقها وموقعها الإلكتروني لقنوات روتانا المتخصصة في المحتوى الدرامي والسينمائي وهي روتانا سينما، روتانا كلاسيك وروتانا كوميدي (مشفرة لدول الخليج فقط وستفتح في مصر من خلال منصة WATCH IT).

كما تشمل حصول المنصة المصرية على حق عرض أعمال متميزة منتقاة من مكتبة روتانا التي تعد أكبر مكتبة للأفلام العربية علي مستوي العالم مما يثري مكتبة WATCH IT التي تحتوي على معظم أعمال السينما والدراما المصرية.

وأكد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو االمنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن شراكة WATCH IT مع روتانا الهدف منها توحيد الجهود لتوفير أكبر قدر من المحتوى العربي للترفيه على الواقع الافتراضي حيث تمتلك روتانا مكتبة ثرية للأعمال العربية ولاسيما المصرية.

وأضاف الفقي أن التكامل بين مجموعة روتانا التلفيزيونية ومنصة WATCH IT هو نموذج حقيقي يحتذى به للتكامل بين الكيانات الإعلامية لتوفير المحتوى لملايين المتسخدمين بسهولة. مؤكدا أن روتانا خدمت المشاهد العربي لنحو 19 عام من البث التليفزيوني والآن يأتي دور WATCH IT والتكنولوجيا المتطورة التي تستخدمها منصتها كي توفر لها ظهير افتراضي كأحد أهم المنصات التي تقدم محتوى ترفيهي في المنطقة العربية.

وأشار الفقي إلي أن “المتحدة للخدمات الإعلامية تؤمن بأن الحفاظ على التراث المصري والعربي من الأعمال السينمائية والتليفزيونية هي أولوية قصوى حيث تعتبر سجل حي للتراث الوطني لكل دول المنطقة.”

ومن جانبه رحب الدكتور وليد عرب هاشم الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا الإعلامية بتطور التكامل بين المجموعة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية علي وجه العموم وبالخصوص مع منصة WATCH IT مؤكدا الدور المهم الذي تلعبه المنصة في مواكبة التطور التكنولوجي والتغيرات في أنماط المشاهدة للمستخدم العربي.

وأشار أيضاً إلي الاستثمارات الضخمة التي قامت بها مجموعة روتانا للحفاظ علي التراث العربي ومشروعات إعادة ترميم الأفلام المصرية القديمة للحفاظ عليها ولتكون مواكبة لمستويات الجودة العالية المطلوبة للمنصات الحديثة.

وأكدت نشوى جاد رئيس مجلس إدارة WATCH IT أن مجموعة روتانا محل تقدير لملايين المشاهدين في مصر والعالم العربي وأن الشراكة معها هي جزء لا يتجزأ من سياسة المنصة في توفير أكبر عدد من الساعات الترفيهية التي تناسب كل أفراد الأسرة وفي نفس الوقت تدعم الهوية المصرية والعربية.

وأضافت “أن مجموعة روتانا لعبت دور مهما في الاستحواذ على عدد كبير من الأعمال المصرية والعربية القديمة والحديثة لتوفيرها لملايين من جمهورها في العالم العربي، والآن يأتي WATCH IT كي ينقل هذا المحتوى على الواقع الافتراضي للوصول لأكبر عدد من المستخدمين ومحبي الدراما والسينما العربية.”

وأشار شريف إسكندر نائب رئيس مجموعة روتانا لتطوير الأعمال إلي أن التعاون الوثيق بين مجموعة روتانا و الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال السنوات الماضية مؤكداً أهمية الدور الذي تلعبه الكيانات الإعلامية العربية في الحفاظ علي الهوية والثقافة العربية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لوصول المحتوي العربي لكل المستخدمين في كافة دول العالم.