«watch it» تطرح بوسترات «كشف مستعجل» استعدادا لعرضه في رمضان

طرحت الساعات الماضية منصة watch it بالتعاون مع k media للمنتج كريم أبو ذكري ، بوسترات وبرومو مسلسل “كشف مستعجل” استعدادا لعرضه في الموسم الرمضاني القادم الذي ينطلق نهاية مارس الجاري ويضم 15 حلقة فقط.

وظهر على بوسترات المسلسل أبطال العمل على رأسهم مصطفى خاطر ، محمد عبد الرحمن ، هنادي مهنا ، الهام وجدي ، إضافة لعدد من الفنانين منهم محمد لطفي ومحمد علي رزق وهناء الشوربجي وعزت زين.

يذكر أم مسلسل “كشف مستعجل” بطولة، ‏مصطفي ‏خاطر، ومحمد ‏عبدالرحمن، والبطولة ‏النسائية لهنادي مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك في ‏البطولة، ‏محمد ‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، ‏إضافة إلى الفنانة القديرة هناء الشوربجي، والفنان ‏القدير عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادي الرملي، وإنتاج ‏‏”‏k ‎‎media‏” كريم أبو ذكري ‏في خامس تعاون له مع المتحدة ‏للخدمات ‏الإعلامية، ‏‏وأول تعاون مباشر مع منصة ‏watch it‏.‏

يعرض ‏مسلسل “كشف مستعجل” عبر منصة ‏‎ WATCH ‎IT ‎حصريا، ضمن موسم دراما رمضان ‏‏2023، ويعد أول انتاجاتها الأصلية في موسم دراما رمضان بمشاركة المنتج كريم أبو ذكري.

ولاقى البرومو اشادات واسعة فور طرحه، كما بدأت ملامح الأحداث تظهر من خلال المشاهد التي احتواها البرومو، حيث تدور أحداث المسلسل في اطار لايت كوميدي، وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد ‏من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف ‏كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت ‏عديدة خلال الحلقات.‏