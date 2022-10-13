«vivo مصر» تطلق سلسلة جديدة من هواتف «V25e» بتقنيات تصوير متطورة

اعلنت شركة vivo مصر عن إطلاق أحدث إصدارات سلسلة V من الهواتف الذكية V25e، المدعوم ببعض الخواص الجديدة في التي خصصتها الشركة لمحبي التصوير.

وعبر أليكس جان، الرئيس التنفيذي لشركة vivo مصر، عن فخره بإطلاق الهاتف الجديد كليًا V25e، بعد النجاح الكبير التي حققته سلسلة V23 في مصر، مؤكدًا على إلتزام الشركة تجاه المستخدمين. ونسب جان نجاح منتجات vivo عامة لاستراتيجية الشركة العالمية، والتي ترتكز على التطور التكنولوجي وتخصص له الكثير من الموارد من خلال شبكة متطورة من مراكز بحث وتطوير في جميع أنحاء العالم.



وأضاف جان: “تواصل vivo مصر دعم المستخدم بتوفير هاتف ذكي بإمكانيات أكثر تطوراً، تُمكنه من إطلاق العنان والتعبير عن ذاته، وذلك من خلال تزويد عملائنا بهواتف ذكية ذات تصميمات أنيقة تمنحهم تجربة استثنائية شاملة وتلبي جميع احتياجاتهم بأسعار تنافسية”. كما صرح جان: “تواصل vivo نجاحاتها المستمرة في السوق المحلية من خلال زيادة حجم عملياتها في جميع أنحاء البلاد، حيث تهدف الشركة إلى إطلاق المزيد من المنتجات بالتعاون مع شركائها المحليين، فضلاً عن 12 مركزاً من مراكز خدمة ما بعد الشراء في جميع أنحاء الجمهورية.”

ويأتي V25e الجديد بقدرات كاميرا فائقة وتكنولوجيا تصوير ذكية، حيث أنه مزدو بكاميرا خلفية ذات استشعار فائق OIS Ultra-Sensing بدقة 64 ميجابكسل تلتقط الصور والفيديو بجودة فائقة الدقة HD، حتى مع قلة الضوء لتوفر تجربة تصوير ليلي مميزة. ويأتي هاتف V25eبلونين: أسود الماسي(Diamond Black) وذهبي شروق الشمس(Sunrise Gold) متغير اللون من زجاج الفلورايت AG والذي يغير لونه عند التعرض لأشعة الشمس. علاوة على ذلك ، يتيح الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل مع ميزة Natural Portrait المتطورة لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة بخيارات مختلفة لتجميل الوجه، حيث تحسن بذكاء الجودة العامة والوضوح لصور السيلفي لتبدو طبيعية بدون محسنات.

يأتي V25e بمعالج عالي الكفاءة في استخدام الطاقة مع قدرات الشحن السريع 44 واط(Flashcharge44w) ، يقوم بشحن الهاتف من 0%-58% في 30 دقيقة، مما يوفر تجربة استخدام طويلة وسلسة. يعزز معالج MediaTek Helio G99 استخدام الطاقة بشكل استثنائي، مما يجعل V25e يدوم طويلًا ويدعم معدل تحديث 90 هرتز، فضلًا عن البث السلس، والعديد من المميزات المختلفة؛ كما يسمح محرك الألعاب MediaTek HyperEngine 2.0 Lite الذي يأتي مع المعالج، تجربة ألعاب سلسة مع أداء مستقر واستجابة أسرع واتصال موثوق. ويذكر أن هاتف V25e يأتي بشاشة أموليد بالإضافة إلى تصميم أنيق يبلغ سمكه 7.79مم وبوزن 183 جم. كما تصل سعة ذاكرة V25e إلى128GB ويمكن إضافة ذاكرة ممتدة حتى 1 تيرابايت وهو ما يسمح للمستخدمين بتخزين الكثير من الصور والفيديوهات والتطبيقات عالية الجودة.قد تختلف الأبعاد والوزن الفعلي لكل إصدار بسبب الاختلافات في العمليات التصنيعية وطريقة القياس و المواد المستخدمة.

*يأتي التصميم المتغير اللون للهاتف الذي يأتي باللون ذهبي شروق الشمس (Sunrise Gold).