‏«VISA» تعمل حاليا مع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على إصدار عملة رقمية

قالت ليلى سرحان، مدير عام «VISA» فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، إن مكتب الشركة فى مصر لم يعد مقرا محليا وإنما أصبح يمثل مكتبا إقليميا، لاسيما أن مصر تشهد تطورا كبيرا فى مجال الابتكار الرقمى والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى الموهبة والمهارة الكبيرة التى يتمتع بها القائمون على عملية التحول الرقمى.

وأضافت فى حوار لـ«المال» من مركز الابتكار الإقليمى لشركة visa فى دبى، أن مكتب الشركة فى مصر يعمل به أكثر من 45 موظفا، وأصبح يغطى ليس فقط السوق المصرية وإنما امتد ليشمل منطقة وسط أوروبا وشرق أفريقيا، مشيرة إلى أنه افتتح منذ أكثر من 25 عاما تقريبا.

وأشارت إلى أن الشركة تستعد لافتتاح مكتبها الجديد فى مصر، والذى من المتوقع أن ينتهى فى غضون 6 أشهر، وسيكون بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

%80 من المستهلكين المصريين يبحثون عن طرق دفع مختلفة

وحول خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقا – BNPL» أو ما يعرف بالتمويل بالتقسيط، كشفت ليلى سرحان عن وجود نمو كبير فى إقبال العملاء على التعامل من خلال هذه التقنية فى السوق المصرية، لافتة إلى أن دراسة أجرتها الشركة مؤخرا أظهرت أن أكثر من %80 من المستهلكين المصريين يبحثون عن طرق مختلفة للدفع مثل خدمة التمويل بالتقسيط.

وأشارت إلى أن الضغوط التى تواجه القوة الشرائية للأشخاص نتيجة ارتفاع مستويات التضخم عالميا كان لها تأثير بعض الشيء على زيادة الإقبال على مثل هذا النوع من التمويل إذ رصدت الشركة من خلال مسح أجرته زيادة حجم المعاملات عبر خدمة BNPL خاصة أنها تمنح العميل قيمة شرائية أكبر.

وكانت شركة فيزا قد أعلنت مؤخرين عن توسيع قائمة الإصدار والمستحوذين وشركات التكنولوجيا المالية التى تستفيد من تقنية VISA لحلول التقسيط لتقديم خيارات «اشتر الآن وادفع لاحقا» لعملائها مع استمرار نمو طلب المستهلكين على هذه الحلول.

ووجدت دراسة من شركة فيزا قامت بها نهاية العام الماضى أن ما يقرب من نصف المستهلكين العالميين (%42) أبدوا اهتماما بالتمويل بالتقسيط الذى يتم تقديمة على بطاقة الائتمان الحالية أو التى يمكنهم التقدم للحصول عالميا لإتاحة خيارات «اشتر الآن وادفع لاحقا» التى يقدمها المصدر فى المتجر أو عبر قنوات التجارة الإلكترونية.

وكشفت أن شركة visa العالمية تعتزم إطلاق تطبيق «Visa Tap to phone» فى السوق المصرية خلال الربع الأول من العام المقبل 2023.

وأضافت أنه من أجل تفعيل التطبيق لا بد من وجود منصة ترميز البطاقات الوطنية «toknization» التى يعمل على إنشائها البنك المركزى المصرى حاليًّا.

ويعمل البنك المركزى المصرى على إنشاء منصة ترميز البطاقات الوطنية بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين.

وتابعت ليلى سرحان، أن تطبيق «Tap to phone» يعمل حاليًّا فى أكثر من دولة بالمنطقة، أبرزها لبنان.

ويسهِّل التطبيق على البائعين استخدام الهواتف الذكية التى يمتلكونها بالفعل لقبول المدفوعات، ولا يتطلب الأمر سوى تنزيل التطبيق.

وفى سياق آخر، أوضحت أن جميع البنوك المصرية لديها استراتيجية لعملية التحول الرقمى وأن التحول الرقمى له أكثر من جانب إما يستهدف البنك منها رقمنة كافة العمليات المصرفية لديه أو إطلاق منتجات رقمية لشريحة جديدة من العملاء فئة الشباب على سبيل المثال أو إنشاء بنك رقمى وفى كل الأحوال تعمل شركة VISA مع كل البنوك لتحقيق كل هذه الجوانب.

وأكدت حرص شركة VISA على تقديم كافة سبل الدعم لشركات التكنولوجيا المالية fintech حول العالم بما فيها مصر من خلال عدد من المبادرات التى أطلقتها الشركة خلال الفترة الماضية مثل مبادرة visa every where والتى تم إطلاقها فى مصر فى شهر مايو الماضى وتوفر هذه المبادرة جوائز مالية لشركات التكنولوجيا المالية المتنافسة على مستوى العالم.

وأضافت أن الشركة تعمل أيضا على مساعدة شركات التكنولوجيا المالية fintech على تبنى وتنفيذ حلول رقمية جديدة على أن تصبح الحلول التى تقدمها visa ضمن الحلول التى تقدمها هذه الشركات.

وتابعت: كما نقدم لهذه الشركات برنامج visa ready هو برنامج شريك يلتزم بضمان تلبية الجيل التالى من حلول الدفع الخاصة بالجهات الخارجية لمعايير ومواصفات الأمان التى وضعتها Visa ويساعد ختم اعتماد Visa Readyعلى فتح أسواق خارجية لهذه الشركات مما يمكنهم من توسيق وبيع هذه الحلول عالميا وليس فقط فى البلدان التى يتواجدون بها.

وحول سماح شركة visa بالتعامل بالعملات المشفرة crypto currency قالت ليلى سرحان إن الشركة تعمل فقط مع الدول التى تسمح باستخدام تلك العملات وقد بلغ عددهم نحو 70 دولة تقريبا حيث تسمح البنوك المركزية فى هذه الدول باستخدام العملات المشفرة مثل فرنسا وامريكا وشركة visa تعمل حاليا مع البنك الاحتياطى الفيدرالى من أجل إصدار العملة الرقمية.

وأظهر استطلاع رأى لشركة فيزا العالمية خلال 2021 حول العملات المشفرة أن نحو %32 ممن شملهم الاستطلاع يمتلكون أصولا رقمية كما أظهر أن %39 من المشاركين فى هذا الاستطلاع يبدون رغبة فى الانتقال إلى بنك يتيح تعاملات بالعملات المشفرة.

106 مليارات دولار حجم التعاملات بالعملات المشفرة فى أفريقيا فى 2021

وأشارت إلى أن حجم التعامل بالعملات المشفرة فى أفريقيا وصل إلى نحو 106 مليارات دولار خلال العام الماضى كما بلغ عدد الأشخاص الذين لديهم محفظة عملات مشفرة فى منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا نحو 156 مليون شخص.

وأكدت أن شركة فيزا تلتزم بالتعليمات والقرارات التى تضعها البنوك المركزية فى كل دول العالم وبالتالى فى حال عدم سماح أى بنك مركزى باستخدام العملات المشفرة فنحن ملتزمون بذلك.

وشددت على أن وجود البنوك الرقمية أصبح أمر مهم للغاية لأنها ستحدث نقلة نوعية من ناجية الشمول المالى وهذا ما رأيناه فعليا فى أكثر من دولة وإذا أخذنا البرازيل على سبيل المثال سنجد أنها أحدثت نقله نوعية كبيرة فى مجال الشمول المالى.

وأشارت إلى تعاون visa مع الحكومة المصرية والبنك المركزى موضحة أن استراتيجية الشركة تستهدف إلى أن تصبح شبكة الشبكات network of networks، قائلة: «نحن نترقب مسار المدفوعات الرقمية سواء المدفوعات من الحكومة إلى المواطنين فى صورة دعم وبالعكس من المواطنين وأصحاب الشركات للحكومة فى صورة ضرائب أو ما شابه ويأتى دورنا فى مساعدة الحكومات على رقمنة تلك التدفقات النقدية وبصورة آمنة».

وقالت: «نرى الآن الحاجة إلى وصول الدعم إلى مستحقيه حتميا وذلك من أجل مساعدة الشعوب ولدينا مشروعات مع دول كثيرة منها مصر وتعاونا مع أوكرانيا خلال حربها مع روسيا فيما يتعلق بعملية بنزوح الأوكرانيين من خلال تطبيق super app وتعاونا مع اللاجئين السوريين من خلال كارت البرنامج الغذائى كما عملنا أيضا مع البريد المصرى من خلال إطلاق تطبيق yallah».

وعن المبادرات التى تتبناها شركة visa قالت «أطلقنا مبادرة shes next لأول مرة فى مصر خلال العام الماضى وقد تلقينا طلبات من أكثر من 155 سيدة من رائدات الأعمال وكان هذا الرقم مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا وفازت 5 سيدات لديهم أنشطة ومشروعات مختلفة فى السياحة والأغذية والمشروبات والحرف اليدوية، وبلغت قيمة المنحة التى حصلت عليها كل سيدة 10 آلاف دولار ولكن بجانب القيمة المالية التى حصلت عليها هذه السيدات كانت هناك مزايا أخرى متمثلة فى التدريب على مدار عام من خلال I fund woman ».

وكشفت أن الشركة أجرت مسحا أظهر أن أبرز التحديات التى تواجه السيدات بشكل عام هى تمكنهم من الحصول على التمويل علما بأن بعض هذه السيدات كانت لديهم مشروعات قائمة بالفعل وتسعى إلى التوسع.

نتواصل حاليا مع شركة فاليو للتوسع فى الخارج

وأوضحت أن visa ساهمت فى فتح اسواق خارجية للشركات المصرية مثل شركة باى سكاى والتى تتواجد فى أسواق السعودية والإمارات وافريقيا وباكستان، وأيضا شركة masria digital payments والتى تتواجد فى ليبا والسودان كما يوجد تواصل حاليا مع شركة فاليو خاصة وأنها تسعى حاليا للتوسع فى السعودية والإمارات.

وأشارت إلى أن شركة visa تتعاون تقريبا مع جميع البنوك فى مصر وأن الشركة منفتحة على جميع البنوك والمؤسسات فى مصر.

معدلات نمو أرباح المجموعة العالمية تضاعفت خلال آخر 3 سنوات

وفى سياق آخر، قالت إن معدلات النمو فى أرباح شركة visa العالمية تضاعفت فى آخر 3 سنوات بشكل غير مسبوق ويعود ذلك فى الأساس إلى الزيادة فى حجم التعامل على الوسائل الرقمية نتيجة انتشار جائحة كورونا وانتشار شركات التكنولوجيا المالية والطفرة فى البنوك الرقيمة وعملية التحول الرقمى على مستوى العالم ونتوقع استمرار هذا النمو.

وأشارت إلى أن شركة visa تعمل فى نحو 200 دولة حول العالم بعدد بطاقات مصدرة يبلغ 3.9 مليار بطاقة، كما سجل حجم العمليات التى تمّت من خلال بطاقات فيزا نحو 14 تريليون دولار، ومعاملات دفع بلغت 255.4 مليار دولار معاملة دفع فى الفترة من يونيو 2021 إلى يونيو 2022

وأضافت: «تتعامل شركة visa مع نحو 14900 مؤسسة مالية فى مختلف دول العالم، إضافة إلى أكثر من 80 مليون مواقع للتجار».