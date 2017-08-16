VictoryLink توفر حلول رقمية لرواد الأعمال بالمشروعات الناشئة



المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 80٪ في رفع الناتج المحلي الإجمالي في مصر

إنجي الصبان: نسعي ﻹبتكار أساليب ذكية بتكلفة مناسبة لتسويق الأعمال التجارية



المال- خاص:



أطلقت شركة VictoryLinkللحلول الرقمية مبادرة دعم وتطوير عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات مثل العقارات والنقل وتجارة التجزئة، والتي نجحت بدورها في توسعة نطاق وجود هذه المشروعات، ورفع نسبة حصتهم في السوق، وكذلك تمييز العلامة التجارية لهذه المشاريع وذلك بهدف دعم اﻹقتصاد الوطني.



ويأتي اﻹهتمام برواد الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ﻹعتبارها من أهم روافد عملية التنمية اﻹقتصادية واﻹجتماعية، ومنطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلة البطالة من ناحية أخرى، بالإضافة إلى دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وزيادة الدخل واﻹبتكار والتقدم التكنولوجي.



ونظراً لأهمية هذه المشروعات في كل دول العالم وخاصة الدول النامية وجهت عدد من الجهات الحكومية في مصر تركيزها وجهودها على هذه المشروعات وتحديداً في الفترة من 2011 وحتى الآن، حيث إستطاعت مصر في فترة محدودة أن تتحول إلى واحدة من أهم منصات إنطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة بعد أن أثبتت قدرتها وكفاءتها في معالجة المشكلات الرئيسية التي تواجه الجهات اﻹقتصادية المختلفة.

ويشير تقرير المراقب العالمي لريادة الأعمال في مصر إلي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 80٪ في رفع الناتج المحلي الإجمالي في مصر، مما يعزز من أهمية دور روّاد الأعمال في دفع عجلة اﻹنتاج، وتنمية اﻹقتصاد.



وأفادت اﻹحصائيات أن 53.5٪ من المصريين يتطلعون إلى إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة في مصر نظراً لما تحمله من فرص واعدة ونجاح متوقع، بالإضافة إلى أن 63٪ من رواد الأعمال ينوون تأسيس مشاريعهم الخاصة في غضون ثلاث سنوات وطبقاً لهذه اﻹحصائيات فإن السوق المصري يعمل على تشجيع عدد أكبر من رجال الأعمال لإطلاق أفكارهم وإبداعتهم ومواجهة تحدياتهم في سبيل تأسيس مشروعات ناجحة.



ولهذا تعمل شركات التسويق على توفير حلول إقتصادية وإنتاجية ذكية، حيث شكلت VictoryLink خدماتها لتناسب تطلعات الشركات الناشئة لبدء الأعمال التجارية بناءً على إحتياجات مجالاتهم المختلفة، حيث توفر خدمة الرسائل الجماعية، الرسائل النصية الموجهة وخدمات الرسائل الموجهة عن طريق الموقع الجغرافي التي تعمل بشكل كبير على نجاح هذه الشركات وإنتشارها في سوق الأعمال، وإرتفاع نسبة أرباحها، وتثبيت علامتها التجارية. على سبيل المثال، أدركت شركة من الشركات الناشئة التي تستفيد من حلولVictoryLink أن العائد الناتج عن الحلول الرقمية يتزايد بشكل ملحوظ وبذلك عززت الشركة عدد الرسائل الإعلانية على الهواتف المحمولة من 10,000 إلي 60,000 في بضع شهور.



ومن جانبها صرّحت المهندسة/ إنجى الصبان، الرئيس التنفيذي لشركة VictoryLink، إن عملية بناء الأعمال التجارية من الصفر غالباً ما يتطلب تكلفة باهظة الثمن ويستهلك بحد كبير الموارد المالية المتاحة لرواد الأعمال الناشئين في مرحلة مبكرة، لذلك نحن نسعي ﻹبتكار أساليب ذكية ورقمية فعالة ومتاحة من حيث التكلفة، لتسويق الأعمال الناشئة التي يمكن أن تكون في المستقبل ذات أهمية كبيرة وناتج إقتصادي مؤثر، في حين إن مجال الأعمال التجارية يلعب دوراً رئيسياً في تحديد ميزانية التسويق والإعلان، فإن هذه الشركات في كثير من الأحيان تخصص ما يقرب من ربع الميزانية الإجمالية للشركة من أجل التسويق فقط، ولذلك فإن هذه النفقات تجعل اللجوء إلى الحلول الرقمية المعتمدة على اﻹنترنت والهاتف المحمول للتسويق للجمهور نهجاً أكثر جدوى، مما يعزز من أهمية وضرورة اﻹستثمار بقوة في مجال التسويق الرقمي. “



كما أفادت الدراسات أن المصريين يقضون حوالي 20 ساعة في الأسبوع بإستخدام الإنترنت، و64٪ من المستهلكين يستخدمون هواتفهم الذكية لتصفح الإنترنت أثناء مشاهدة التلفزيون، مما يجعل اﻹتجاه نحوعتماد تقنيات التسويق الرقمية والمتنقلة ذو فعالية أكبر.

