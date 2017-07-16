Vantage توصي بشراء بالم هيلز ومدينة نصر لانخفاض قيمتهما السوقية

المال ـ خاص:فى أول تحليل مبسط يتيح للمستثمر العادى انتقاء محفظته بناء على قياس أداء أسهم الشركات، وفقاً لعدد من المؤشرات المالية.. تنشر جريدة «المال» لقرائها اعتباراً من اليوم 8 حلقات على مدار 4 أسابيع، بواقع حلقتين فى كل من عددى الأحد والإثنين.الحلقات تعرض أسلوب التحليل الذى تنفرد ب

المال ـ خاص:

فى أول تحليل مبسط يتيح للمستثمر العادى انتقاء محفظته بناء على قياس أداء أسهم الشركات، وفقاً لعدد من المؤشرات المالية.. تنشر جريدة «المال» لقرائها اعتباراً من اليوم 8 حلقات على مدار 4 أسابيع، بواقع حلقتين فى كل من عددى الأحد والإثنين.

الحلقات تعرض أسلوب التحليل الذى تنفرد به شركة «Vantage» للوساطة وتنتهى بتوصيات مباشرة للاستثمار فى أسهم مختارة، فى 4 قطاعات يغطيها قسم البحوث بالشركة، وهى العقارات، والبنوك، والخدمات المالية، والصناعات الغذائية، وأهم القطاعات الأخرى المتداولة بالبورصة.

بداية هناك مدرستان لتحليل الأسهم فى البورصة: التحليل الأساسى Fundamental Analysis ويعتمد ببساطة على تحليل القوائم المالية للشركة المصدرة للسهم للوقوف على مؤشرات أهمها الربحية والسيولة والرافعة المالية. وبهذا الخصوص تقدم «Vantage» أسلوباً عميقًا وفى نفس الوقت مبسطاً للمستثمر لتقييم الأسهم بناء على دراسة للقوائم المالية للشركات لفترة 5 سنوات.

ويعتبر مؤشر مضاعف الربحية المرجح بمعدلات نمو الربحية PEG هو الرئيسى للتقييم والذى يتفاوت بين تقييم منخفض Undervalued إلى معتدل Fairly Valued إلى مغالى فيه Overvalued. وبالطبع ينصح بتقليل وزن الأسهم المغالى فى تقييمها فى المحفظة وتعظيم وزن منخفضة التقييم Undervalued.

أما المدرسة الثانية فهى التحليل الفنى Technical Analysis وتعتمد ببساطة على دراسة نمط تطور سعر السهم وقيم تداوله التاريخية للتنبؤ باتجاه السعر فى المستقبل. وسنقوم فيما يلى باستعراض مثال لنموذج تقييم الشركات فى قطاعات مختلفة نبدؤها بقطاع البنوك ولكننا نبدأ ببعض التعريفات الأساسية للمصطلحات المستخدمة فى النموذج.

● مضاعف الربحية P/E: هو: رقم يتم احتسابه بقسمة صافى أرباح الشركة على اجمالى عدد أسهمها ويعبر ببساطة عن نصيب كل جنيه يدفعه المساهم من الربحية، وكلما قل المضاعف كان العائد على الاستثمار أعلى. فإذا كان هناك سهمان لشركتين تنمو أرباحهما بنفس النسبة، وكان مضاعف الربحية للأولى 15 مرة والثانية 8 مرات ينصح ببيع أسهم الأولى وشراء أسهم الثانية.

● مضاعف الربحية المرجح بنسبة نمو الأرباح PEG: يعتبر هذا المؤشر أكثر دقة فى التقييم حيث يأخذ فى الحسبان كلا من مضاعف الربحية P/E ونسبة نمو الأرباح G. إذ يتم احتسابه بقسمة الأولى على الثانية فإذا كان مضاعف الربح لشركتين 15 مرة وكان نمو أرباح الأولى %15 والثانية %5 فقط يكون الـ PEG للأولى 1.00 مرة (15 / 15) بينما يكون الـ PEG للثانية 3,00 مرة (15/5). وعليه يكون سهم الشركة الثانية مغالى فيه بنسبة %300 عن سهم الشركة الأولى.

● نسبة التوزيعات النقدية للسهم / سعر السهم Dividend Yield: وهو مؤشر ثانوى للتقييم حيث يمكن للشركات الناجحة جدا حجب أرباحها من مساهميها لاحتياجها لها لعمل توسعات تعظم أرباحها. ومع هذا قد تكون التوزيعات أساسية لبعض المستثمرين الذين يعتمدون فى معيشتهم أو جزء منها عليها.

● مضاعف السعر السوقى / القيمة الدفترية P/B: ويعبر عن تقدير السوق للسهم مقارنة بالقيمة الدفترية له وهو مؤشر أقل أهمية كذلك من بقية مؤشرات عالية الربحية.

● نسبة السيولة: وهى مهمة جدا وعادة ما تؤثر على قدرة الشركة على تحقيق أرباح وتعكس قدرتها على دفع التزامات الشركة المتداولة من أصولها المتداولة. وتعتبر نسبة 1.5 فأعلى نسبة مريحة وأقل من 1 مرة مقلقة.

● نسبة الرافعة المالية Leverage: وهى نسبة القروض إلى رأس المال وهى مهمة كذلك وتعكس قدرة الشركة على تمويل مشروعاتها الاستثمارية لتحقيق نمو فى أرباحها. وتختلف النسبة المقبولة للرافعة المالية من صناعة إلى أخرى ولكن بصفة عامة فإن نسبة أقل من %40 تكون مريحة وأكثر من %70 تكون مقلقة.

