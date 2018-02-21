UVCC الإيطالية شريك راية القابضة لإنشاء مصنع غذائى فى أوغندا

أحمد على قررت شركة «راية القابضة» للاستثمارات المالية، عقد شراكة مع شركة «UVCC» الإيطالية، لتأسيس مصنع للمنتجات الغذائية فى أوغندا. وكشف حسام حسين، مدير القطاع المالى فى «راية» عن أن شركته و«UVCC» الإيطالية قررتا إنشاء المصنع عبر تأسيس شركة جدي

أحمد على

قررت شركة «راية القابضة» للاستثمارات المالية، عقد شراكة مع شركة «UVCC» الإيطالية، لتأسيس مصنع للمنتجات الغذائية فى أوغندا.

وكشف حسام حسين، مدير القطاع المالى فى «راية» عن أن شركته و«UVCC» الإيطالية قررتا إنشاء المصنع عبر تأسيس شركة جديدة فى أوغندا.

وتابع أن شركته ستسدد حصتها المقدرة بنحو %24 من رأسمال الشركة الجديدة، البالغ 24 مليون دولار، نقدا ومن مواردها الذاتية بنحو 6 ملايين دولار تقريبا.

وأوضح – فى تصريحات لـ«المال» – أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمصنع تقدر بنحو 70 مليون دولار، سيتم تمويلها عبر موارد «راية» و«UVCC» الذاتية، بالإضافة إلى الاقتراض البنكى.

وكشف عن أن الكيان الجديد – الشركة محل التأسيس- يستهدف الحصول على قرض من أحد البنوك الأفريقية المتخصصة فى تنمية المشروعات بالقارة السمراء.

وأشار إلى أن المصنع الجديد، سيتخصص فى المنتجات الزراعية وحفظها وتصديرها للخارج، موضحًا أن اختيار أوغندا يعود إلى انخفاض التكاليف الاستثمارية و ارتفاع العائد المستهدف فيها.

يُذكر أن “راية القابضة” أعلنت نهاية يناير الماضى، عن موافقة مجلس إدارتها على الدخول فى شراكة مع إحدى الشركات لإنشاء مصنع منتجات زراعية بأوغندا، على أن يبلغ رأسماله 24 مليون دولار.

وأضافت – فى بيان للبورصة – أن مجلس إدارة الشركة وافق على سداد 250 ألف دولار، لاستكمال الدراسات اللازمة بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم، والاستعانة بأحد المكاتب القانونية لدراسة التعاقدات النهائية اللازمة، مع وضع اشتراطات حفظ حقوق الأقلية. وحققت «راية» صافى ربح 87٫869 مليون جنيه خلال الشهور التسعة المنتهية من العام المالى الجارى، مقارنة بـ 64.374 مليون جنيه للفترة المقابلة من العام الماضى.

ويبلغ رأسمالها 504.5 مليون جنيه، وتعمل فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوزيع والتجزئة والدفع الإلكترونى، والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى.