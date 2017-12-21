URC تبدأ تسويق أفاريس بعد انتهاء 90% من الأعمال الإنشائية

بدور إبراهيمطرحت شركة العقارات المتحدة URC، وحدات مشروع كومباوند أفاريس، المقام على مساحة 30 فدانا بشارع التسعين بالتجمع الخامس، للتسويق على العملاء خلال الشهر الجارى، بأسعار تبدأ من 17 ألف جنيه للمتر ألف جنيه للمتر، كامل التشطيب.وقالت نادية زيدان، مدير إدارة التسويق بالشركة إن الوحدات متاحة للت

بدور إبراهيم

طرحت شركة العقارات المتحدة URC، وحدات مشروع كومباوند أفاريس، المقام على مساحة 30 فدانا بشارع التسعين بالتجمع الخامس، للتسويق على العملاء خلال الشهر الجارى، بأسعار تبدأ من 17 ألف جنيه للمتر ألف جنيه للمتر، كامل التشطيب.

وقالت نادية زيدان، مدير إدارة التسويق بالشركة إن الوحدات متاحة للتسليم الفورى، مشيرة إلى أن «العقارات المتحدة» تحرص على تنفيذ جزء كبير من الأعمال الإنشائية لمشروعاتها قبل الطرح على العملاء، حفاظا على مصداقيتها، وأشارت إلى أن الشركة إحدى الشركات الكويتية العريقة التى تعمل منذ عام 1975، وتمتلك سابقة أعمال بمختلف دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أشارت إلى أن الكومباوند يضم 61 عمارة، بإجمالى 470 وحدة، بمساحات تتراوح بين 120 – 580 مترا، كاملة التشطيب، وبالتكيفيات، بنظام دفع 5 % مقدم حجز، وتقسيط على 4 و5 سنوات.

ولفتت إلى أنه من المقرر الانتهاء من كامل الأعمال الإنشائية بالكومباوند والخدمات فى أكتوبر 2018.

وأضافت أن الشركة نجحت فى بيع 20 وحدة، فى أول يومين بعد الإعلان عن المشروع وطرحه للتسويق، مشيرا إلى أن التميز يكمن فى وجود الوحدات على أرض الواقع، وتسليمها كاملة التشطيب.

وأوضحت أن التشطيب يشمل الرخم، والأبواب الخشبية، والشبابيك الألوميتال، والحمامات، والتكيفيات، والدش المركزى.

كما أوضحت أن الشركة أنجزت حوالى %90 من الأعمال الإنشائية، وستبدأ العام المقبل فى أعمال التشطيبات الداخلية.

ولفتت إلى أن المشروع يشمل العديد من الخدمات، منها نادى اجتماعى تم الانتهاء من تنفيذ 50 % منه، ومن المتوقع افتتاحه بالتزامن مع تسليم الوحدات، بالإضافة إلى منطقة تجارية تشمل على العديد من المحلات الجاهزة، لاستقطاب الماركات العالمية والكافيهات، ونادى صحى، وحمام سباحة، ومنطقة ألعاب للأطفال.

وأكدت أن الشركة نفذت مشروعات أخرى، منها كومباوند أسوار السكنى، بالمربع الذهبى بالتجمع الخامس، على مساحة 27 فدانا، ويشمل 75 فيلا.

وتستعد لتنفيذ مشروعات أخرى بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وجارى دراسة العديد من المواقع بمختلف المدن.