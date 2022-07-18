«UPYO» لتداول الرموز غير القابلة للاستبدال تستهدف التوسع فى 3 أسواق عربية

تعتزم منصة «UPYO» العاملة فى نشاط تداول الرموز غير القابلة للاستبدال «NFT» التوسع فى ثلاث أسواق عربية منها مصر قبل نهاية العام الجارى.

وقال أحمد آل سنان، الرئيس التنفيذى للمنصة، إن «UPYO» تستهدف التواجد فى أسواق السعودية ومصر وإنشاء مقر رئيسى لها بالإمارات، ضمن خطتها للوصول لمليون مستخدم واستقطاب 10 آلاف فنان فى NFT، لافتا إلى أنه تم إطلاق المنصة بشكل تجريبى خلال يونيو الماضى بأمريكا، ومن المتوقع إطلاقها رسميا خلال أغسطس المقبل.

يشار إلى أن الـ «NFT» هى اختصار لمصطلح «Non-Fungible Token» وهى عقودُ تملّك ذكية لأصول رقمية، ومن يبتاع هذه العقود ويملكها يكون مالكًا لأصولها، وتعد الفنون الرقمية إحدى أبرز التطبيقات إذ تعتمد على استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إنتاج أعمال فنية مثل اللوحات الفنية ومجسمات الهولوجرام، ويتم عرضها بعد ذلك فى معارض رقمية وبيعها باسم الفنان المنفذ لها.

وأضاف آل سنان لـ«المال» أن المنصة حصلت على تمويل خلال الربع الثانى من العام الحالى بقيمة مليون دولار من مجموعة مستثمرين الملائكة، إلا أنه رفض الكشف عن هويتهم أو تحديد جنسيتهم، مقدرا إجمالى حجم استثمارات UPYO بنحو 20 مليون دولار، وتخطط لتوظيف التمويل فى تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والدخول للأسواق السابق ذكرها.

وتوقع نمو حجم أعمال المنصة خلال أول عام من إطلاقها بنسبة تصل إلى %70، إلى جانب تحقيقها معدل نمو سنوى بعد ذلك يبلغ %32، مشيرا إلى أن عدد مستخدمى المنصة حاليا خلال الفترة التجريبية وصل إلى 2400 مستخدم، بينما يتراوح عدد الرموز حاليا ما بين 200 إلى 300 أًصل رقمى NFTs.

أحمد آل سنان، الرئيس التنفيذى لمنصة «UPYO»

وأرجع السبب وراء اختيار الإمارات كمقر رئيسى للشركة فى المنطقة إلى كونها الدولة العربية الوحيدة التى يوجد بها أطر تشريعية لتداول الرموز غير القابلة للاستبدال، لافتا إلى اعتزام المنصة القيام بحملات توعوية للمستخدمين فى مصر والسعودية لتعريفهم بتقنية NFT ودورها فى توثيق ملكية الرموز القيمة.

وأوضح أن الرموز المتداولة على المنصة من الممكن أن تكون فى صورة أشكال أو لوحات فنية او اجتماع عبر تطبيق زووم أو مقابلة مع أحد المشاهير، لافتا إلى أن المنصة قامت بالتعاقد مع عدد من المشاهير العرب، على رأسهم الإعلامى الساخر «باسم يوسف» وآخرين رافضا الإفصاح عن أسمائهم.

وأشار إلى أن المنصة تقدم حزمة خدمات منها بيع وشراء الرموز غير القابلة للاستبدال، إلى جانب خدمات تعليمية وتوعوية حول الرموز غير القابلة للاستبدال «NFT» وتكنولوجيا البلوكتشين بما يتوافق مع تشريعات الدول التى تعتزم التواجد بها.