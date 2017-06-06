TCV تقترب من إغلاق أولى صفقاتها بمصر

أحمد عاشور وشريف عمر:

قال يوسف أيوب الشريك بشركة تى سى فى للاستثمار بالشركات الصغيرة والمتوسطة أن شركته اقتربت من إغلاق أولى صفقاتها بالسوق المصرية من خلال الاستحواذ على حصة بإحدى الشركات العاملة فى مجال الزراعة والتى تصدر أغلبية المنتجات.

وأوضح أيوب فى كلمته بالسحور الذى تنظمه الجمعية المصرية للإستثمار المباشر بحضور وزير الاستثمار سحر نصر انه سيتم الإعلان قريبا عن تفاصيل الصفقة كما أن الشركة تعمل لإنهاء ما بين 3 إلى 6 صفقات أخرى بمصر.

وأشار إلى أن شركته تأسست منذ شهور واغلقت اول صناديقها بقيمة 300 مليون جنيه.