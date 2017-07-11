TCV تستثمر 2.5 مليون دولار في بلانتفورم الغذائية

أنهت شركة «تنمية كابيتال فنشرز» عن طريق صندوقها الاستثمارى TCV1، أولى صفقاتها فى السوق المصرية، بالدخول فى شراكة مع شركة بلانتفورم للصناعات الغذائية، وضخ استثمارات بقيمة 2.5 مليون دولار (ما يعادل 45 مليون جنيه).

ووفقاً لمصادر مقربة من الصفقة، تأسست شركة «بلانتفورم» منذ عام تقريباً، ويعتمد نشاطها على تصدير النسبة الأكبر من منتجاتها «الخضراوات والفاكهة المجمدة» لأسواق الولايات المتحدة وأوروبا، وهى شركة مساهمة تابعة لرجل الأعمال حسين أبوبكر.

وقالت مصادر إن بلانتفورم تملك مصنعين ببنى سويف وآخر بالسادات، ومتخصصة بالصناعات الغذائية، وتركز استراتيجية عملها على التكامل، حيث تبدأ بشراء البذور الزراعية وتوريدها للمزارعين، حتى يتم جنى المحصول، ثم نقله للمصانع لتجميده وتصديره، كما تحتل صدارة الشركات المصدرة للفلفل المخلل للعديد من العلامات التجارية الكبرى، كـ«بابا جونز» و«ليتل سيزر» و«برجر كينج».

وأوضحت المصادر أن «بلانتفورم» ستحاول من خلال شراكتها مع «تى سى فى 1» توسيع النشاط وزيادة طاقتها، عبر إضافة خطوط إنتاج جديدة، وإنشاء أذرع لوجيستية للتخزين، لتلبية الطلب المتزايد على تصدير المنتجات، واختراق أسواق تصديرية جديدة.

فى سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن «تى سى فى 1» ما زال يستهدف استثمار ما بين 250 و300 مليون جنيه بالسوق المصرية خلال العام الحالى، مضيفة أن الصندوق سيبدأ الفحص النافى للجهالة بشركتين محليتين مع نهايات الشهر الحالى، تمهيداً للدخول معهما فى شراكة.

وقال كريم حسن، الشريك الإدارى بـ«تى سى فى 1»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن شركته بدأت التفاوض منذ فترة مع ملاك «بلانتفورم»، وتم الاتفاق على جميع البنود، مشيراً إلى أنها تبحث فى الأساس عن الأفكار الاستثمارية الرائدة، بجانب وجود فريق إدارى كفء فى الشركات محل الشراكة.

وكان حسن قد أكد فى حوار سابق لـ«المال»، أن «تى سى فى» – التى تم تأسيسها خلال العام الحالى- أغلقت أول صناديقها باستثمارات 250 إلى 300 مليون جنيه، وتستهدف الشركات المتوسطة عبر إجراء زيادات رؤوس أموال، لمساعدة الشركات على التوسع.

ومن أبرز المكتتبين فى صندوق «تى سى فى» كل من الصندوق المصرى الأمريكى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجموعة المالية هيرميس، فى حين يضم فريق الإدارة إلى جانب كريم حسن كلا من: أحمد الجندى الرئيس المشارك السابق لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، ويوسف أيوب مدير التسويق السابق لكوكاكولا فى مصر، بالإضافة إلى عضوين مستقلين، هما كريستوفر خليفة، مؤسس سلسلة «زوبة»، وجيهان فتحى، خبيرة فى مجال الاستثمار.

ولفت حسن لاهتمام الصندوق بالشركات المحلية التى تعمل فى قطاعات تصديرية وتتمتع بفرص واعدة للنمو محلياً أو تصنيع منتجات بديلة لمنتجات مستوردة بهدف توفير العملة الصعبة.

